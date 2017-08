Leserinnlegg

Her har norske helsemyndigheter en stor jobb å gjøre. For disse bakteriene er en alvorlig trussel mot folkehelsa. At bakterier er antibiotikaresistente betyr at de har utvikla motstand mot flere typer antibiotika som blir brukt for å behandle mennesker og dyr mot sjukdom.

Bakteriene kan føre til alvorlige infeksjoner som det er vanskelig å behandle hos sjuke folk, og for å unngå utvikling av disse bakteriene, må vi rett og slett bruke mindre antibiotika og hindre at smitten sprer seg.

Norske myndigheter har verdens mest ambisiøse strategi for å hindre antibiotikaresistente bakterier i svineholdet. Bøndene i Norge jobber godt med smittevern hver dag, av hensyn til folkehelsa. Hver dag jobber vi sammen med veterinærene for å holde antibiotikabruken i landbruket på et minimumsnivå.

Siden 90-tallet har bruken av antibiotika i husdyrholdet blitt redusert med 40 prosent, og sammen med Island er vi det landet i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjonen. Nylig leverte ei samla husdyrnæring en handlingsplan for å få ned bruken av antibiotika ytterligere.

Norge er det første landet i verden som har satt seg som mål å holde den antibiotikaresistente bakterien MRSA borte fra svinebesetninger. MRSA er ikke en dyresjukdom, men griser kan være smittebærere av disse bakteriene som altså kan ha svært alvorlige utslag for sjuke mennesker.

Funn av smittestoffet i en besetning fører til at bonden må slakte ned dyra og sanere. Det er svært krevende for bonden, men samtidig svært viktig for folkehelsa.

Landbruket kan ikke ta dette ansvaret alene. Og jobben vi gjør er fånyttes hvis ikke vi greier å hindre at smitte sprer seg også på andre måter.

Fortsatt er det mennesker som er den største smittebæreren av antibiotikaresistente bakteriene, og som tar dem med seg hjem fra reiser i land med langt mindre bevissthet og langt lavere ambisjoner for antibiotikabruk enn det vi har i Norge.

Mange er ikke klar over denne trusselen mot folkehelsa.

Det oppfordrer jeg norske helsemyndigheter til å gjøre noe med. Vi trenger mer informasjon for å hindre at smitten av antibiotikaresistente bakterier sprer seg.