– Høyre svekker fellesskapet

I et forsøk på å tåkelegge at fire år med Frp/Høyre-regjering har gitt alt for høy ledighet og den laveste andelen i arbeid på over 20 år, forsøker nå Høyre og Margunn Ebbesen å forklare at bare vi gir skattekutt til de aller rikeste i landet så blir alt bra.

Margunn Ebbesen om formuesskatt: – Rammer norske arbeidsplasser – Høyre både styrker kommuneøkonomien og reduserer formuesskatten – for å trygge norske arbeidsplasser, skriver Nordland Høyres Magrunn Ebbesen i et innlegg på VOL.

Problemet er bare at Høyre ikke har klart å vise noen dokumentasjon på at det finnes en slik sammenheng. Tvert i mot viser jo resultatene fra denne fireårsperioden det motsatte. I stedet for å satse på tiltak for å få jobbskapingen opp og ledigheten ned har Frp og Høyre brukt 25 milliarder kroner på skattekutt, hvor de rikeste i landet har fått 200 ganger mer enn folk flest.

For å finansiere skattekuttene til landets rikeste har Frp og Høyre blant annet gitt vanlige folk økt el-avgift, økte drivstoffavgifter, økt barnehagebetaling, rekordmye bompenger og flypassasjeravgift.

Resultatet er lav jobbskaping, for høy ledighet og den laveste andelen i arbeid på 20 år.

– Dette handler ikke om å lure seg unna, men om rettferdighet LNS-direktør Frode Nilsen har ikke mye til overs for formuesskatten. – Viljen blant norske bedriftseiere til å betale skatt er stor, men formuesskatten slik den er i dag, er urettferdig og konkurransevridende. Det er rett og slett elendig distriktspolitikk, slår Frode Nilsen fast.

Det ble skapt flere jobber i snitt hvert år med forrige Ap-styrte regjering enn det har blitt skapt til sammen med Frp/Høyre-regjeringen. Og det til tross for at vi styrte landet gjennom finanskrisen.

Erna Solberg lovte i VG 01. august å kutte formueskatten på arbeidende kapital. Kuttene ville tilsvart 7,5 milliarder kroner sammenlignet med 2017-regler, i følge beregninger gjennomført av Finansdepartementet. Det vil gi over 3 900 nye nullskatteytere.

Landets aller rikeste vil i gjennomsnitt få 1,7 millioner kroner hver hvert år, mens 2,1 millioner ordinære skatteytere ikke får noen ting.

Solberg: Formuesskattekutt ikke et fordelingspolitisk tiltak Høyre vil kutte formuesskatten med 7,5 milliarder kroner. Det vil gi Norge nær 4.000 flere nullskattytere, ifølge regjeringens eget regnestykke.

Den største andelen av formueskatten går direkte til kommunene – og i kommunene bruker vi penger på eldre og skole. I 2015 hentet fellesskapet inn nesten 13 milliarder i formueskatt, og over 10 milliarder – over 8 av 10 formueskattekroner – gikk direkte til kommunene. For Hadsel var dette nesten 11 millioner og for Sortland over 13 millioner i 2015.

Hvis Høyre får det som de vil, så forsvinner disse inntektene. Hvilket tilbud er det Høyre vil kutte? Og hvis pengen skal kompenseres fra staten, hva er det staten skal kutte i? For selv Høyre har innrømmet at den elleville bruken av oljepenger de siste fire årene ikke kan fortsette

Arbeiderpartiet vil bruke de store pengene på de viktige områdene, på arbeid, kunnskap, helse og eldreomsorg, ikke på effektløse skattekutt som øker forskjellene mellom folk.

Det betyr at folk med millioninntekter og store formuer må betale noe mer, mens de aller fleste vil få lavere eller lik skatt på sin inntekt. Arbeiderpartiet foreslår også å redusere selskapsskatten.