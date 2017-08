Leserinnlegg

Det er – blir vi fortalt – ikke slik at «nærhet er rett». Fiskeressursene rett utfor stuedøra er ikke eid av «Nordlendingan». Neida, de er eid av kvotebaronene.

Og blir vi fortalt, de stakkars kvotebaroner skal i følge norsk og internasjonalt lovverk nyte vern for «sine» kvoter. Fiskeriforvaltningen kan ikke flytte på så mye som en fisk fra et år til et annet – fra en fartøygruppe til en annen – før alarmbjella ringer: Staten blir dømt til å betale den stakkars reder store summer i erstatning!

– Vern av «folkets rett til fisket»

Når det derimot gjelder vern av «folkets rett til fisket» – var det ingen fiskeristatsråd som ropte; Folket nyter rettsvern for sitt fiske! Ingen – ikke en gang statsråd Sandberg – kan overføre folkets fisk til private! Jeg, statsråd Sandberg, er valgt av folket for å beskyttet folket mot at enkeltstående rederier får overta folkets fiskerettigheter «for evig og alltid».

Nei da, her skal fiskeristatsråden som skal være vår ypperste representant og forsvarer for kystfolket – lene seg rolig tilbake og la noen få redere stikke av med 20 % av alle torskerettigheter til evig og alltid. Hvem har gitt statsråd Sandberg en slik rett til å ta fra kystfolket som han er valgt av og representerer og gi fiskerettighetene til noen få kvotebaroner? Ingen!

– Senterpartiet – «nær deg» når det gjelder!

Senterpartiet står opp mot ranet av fiskerettigheter: «Fiskeriressursene skal fortsatt eies av det norske folk i fellesskap» (Senterpartiets langtidsprogram 2017-21 s. 21).

Derfor kan vi trygt si at Senterpartiet er nær deg når det gjelder. Senterpartiet har programfestet at vi vil «vurdere å åpne for justering av kvotegrunnlag innenfor de enkelte flåtegruppene for å styrke lønnsomheten i fiskeflåten». Senterpartiet vil Ikke gå inn for strukturering av kystflåten under 11 meter og vi vil opprettholde en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap (langtidsprogrammet 2017-21 s. 22).

– Går inn for en omfordeling

Senterpartiet går inn for en omfordeling av kvoterettigheter som ikke fiskes og/eller leveres som forutsatt. Den leveringspliktige fisken skal landes til bestemte bruk eller fiskevær. Den reder som bryter sine konsesjonsforpliktelser får kvotene inndratt slik at andre fiskefartøy i regionen kan påta seg denne samfunnsplikt, dvs. holde hjulene i gang – få fisken i produksjon og sikre levebrødet for kystfolket. Nå, i morgen og til evig tid.

Vær trygg: Senterpartiet er «nær deg». Senterpartiet er din garantist for at du blir hørt og dine interesser ivaretatt.