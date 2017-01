Fikk flest nye foretak i fjor

Det viser ferske tall som SSB publiserte tidlig fredag morgen. Tallene inkluderer både private foretak og offentlige.

SSBs tall viser endringen ved inngangen av året. Ved inngangen av 2017 hadde Bø ni flere foretak enn ved inngangen av 2016. Det er en vekst på 2,6 prosent. Øksnes er den kommunen som har fått flest nye foretak. I løpet av fjoråret kom det 13 nye foretak i kommunen. Det er en vekst på 2,3 prosent. Lødingen fikk fem nye foretak, som gir en vekst på 2,1 prosent.

Fornøyd ordfører

Ordfører Sture Pedersen, H, er veldig godt fornøyd med at Bø kommer godt ut på nok en statistikk.

- Vi har jobbet intensivt for å få nye ting til i Bø, vi ønsker at unge folk skal etablere seg her. Det er vi i ferd med å lykkes med, sier Pedersen. Han sier at kommunen har satset på næringsarbeidet, og at det jobbes med spennende saker som ennå ikke er offentliggjort.

Pedersen kommer med et lite «stikk» til dem som mener at store kommuneenheter er det eneste saliggjørende:

- Vi skal bevise at også små kommuner kan skape lønnsomme arbeidsplasser. Det er ikke bare i store enheter verdiskapningen er, sier han.

Bakgrunnstallene viser at Bø har størst vekst i foretak med null ansatte, som typisk vil være oppstartsbedrifter og enkeltmannsforetak.

Nye foretak