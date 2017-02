Endresen går inn i styret for nyfabrikken

Selskapet Primex Myre er stiftet for å realisere planene om ny fabrikk på Fryseri-tomta på Myre. Styreleder for det nye selskapet er forretningsadvokat Rode Stig Rønning-Hansen, med franske Frederic Patrice Sebastian Lebaron som nestleder.

I styret sitter gründer André Reinholdtsen. Det gjør også Ted Robin Endresen ved Myre fiskemottak, som er den største hvitfiskaktøren i havna. Det skriver Kyst og Fjord torsdag.

Martin Rasmussen blir sjef for nyfabrikk på Myre: – Blir noe helt nytt i en konservativ næring Martin Rasmussen blir sjef for den nye filetfabrikken som snart skal bygges på Fryseri-tomta på Myre. – Dette blir noe helt nytt i en konservativ næring, sier Rasmussen til VOL.

Foredle mer lokalt

Nyansatt fabrikksjef Martin Rasmussen sa til VOL i forrige uke at de har ambisjoner om samarbeid med andre fiskekjøpere i havna. Endresen sier til Kyst og Fjord at han ønsker å være med for å se hvor dette bærer videre, og at det også er mulig at de går inn som aksjonærer i selskapet.

- Det som er viktig for oss i Myre fiskemottak er at vi uansett ikke kan fortsette med å bare trade ut hundrevis av tonn med ferskfisk. Vi må få bukt med at vi bare dundrer torsken i pallekarmer og sender den til Polen, mens den kunne skapt flere jobber og aktiviteter her på Myre, sier Endresen til avisen.

Kan være løsning

Gjennom Myre fiskemottak og hvitfiskkvoter på over 3000 tonn i selskapet Øksnes Kystfiske, sitter Endresen og kompanjong Tom Grande på en betydelig mengde råstoff. Endresen sier til Kyst og Fjord at de ikke har investert i fartøyene for å drive subsidiering av landsida, men sier at det vil gjøre det lettere å planlegge bedre.

- Utfordringen i hvitfisk er at volumene kommer raskt og at vi sliter med markeder som må svelge unna. Men det Primex presenterer av planer for fabrikken på Myre kan være en av de løsninger vi har tro på, sier Endresen til Kyst og Fjord.