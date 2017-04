– Vi får sette vår lit til KrF

Mens vårens ustadige vær herjer i fylket vårt ser vi gårdbrukere fram til lange lyse dager med vekst og høsting. Hvis Gud vil, sier noen og tenker igjen på været, mens andre studerer Almanakken og i hvilken himmelretning månen tenner. Denne våren kan bli mer krevende enn ellers fordi landbruksmeldinga fra regjeringa fortsatt er til behandling.

Regjeringas støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti er ikke fornøyd med den som den foreligger. Det har vi i landbruket store forventninger til. I ettertid har Venstre hatt landsmøte. Vi kan spørre oss om hvordan virkelighetsforståelsen til Venstre er når de mener å «ha et trykk på landbruk og distrikt». Venstre ønsker å endre importvernet!

Den norske maten er trygg, og vi dør heller ikke av å spise importert mat. Likevel vet vi at norsk mat blir produsert med bruk av mindre antibiotika, i miljø og spredte bygder som bidrar til mindre smittepress. Den norske maten blir produsert med store krav til dyrevelferd, hvor det økologiske fokus med dyrs rett til å leve ut sin egenart også påvirker det konvensjonelle landbruket.

Den norske maten blir produsert på mye gras og beite, der disse ressursene ligger, i bygder over hele landet, noe som betyr småskala landbruk. Den norske maten er grunnlag for flere tusen industriarbeidsplasser spredt i hele landet. Den norske maten blir dyrket fram med ansatte som har tariff-lønn og krav til arbeidsforhold. Den norske maten blir med dagens importvern en viktig del av beredskapspolitikk under krise og uår i Norge eller resten av verden. Dette setter Venstre på spill!

Da hjelper det lite med fagre løfter om absolutt jordvern, opprettholdelse av dagens overføringer, styrking av dyrevelferden (i Norge) eller å bekjempe antibiotika-resistens. Det hjelper heller ikke rekrutteringen til landbruksnæringa at Venstre vil fjerne både tidligpensjonsordninga og avløsertilskuddet! I Nordland Bonde-& Småbrukarlag setter vi nå vår lit til Kristelig Folkeparti!