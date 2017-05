– Ønsker Ola Gjæver og FlyViking velkommen til Skagen

FlyViking oppretter rute fra Vesterålen Om noen uker starter FlyViking rute fra Skagen til Bodø og Tromsø.

Hadsel Høyre har med glede registrert at FlyViking vil opprette ruter på Stokmarknes! Til nå har Widerøe ikke møtt konkurranse i Vesterålen, og man har slitt med høye markedspriser fra Skagen.

Så langt har ikke markedet fungert, da man ikke har hatt flere tilbydere.

Hadsel Høyre påpekte allerede under valgkampen i 2015 at flere tilbydere og reell konkurranse på Skagen vil komme kundene til gode, og er viktig for å løse "pris-problemet". Slik Norwegian har endret det norske markedet, og fremdeles ekspanderer. Konkurranse mellom bedrifter skaper fordeler for konsumenter og samfunn for øvrig i form av lavere priser, bedre vareutvalg, mer tilgjengelighet, bedre produksjon/tjenestelevering og mer innovasjon.

Hadsel Høyre ønsker Ola Gjæver og FlyViking velkommen til Vesterålen og lykke til.