Slik blir Petroleum bar

– Vi tenker å åpne innen august, sier styreleder og eier Jørgen Sollie.

Han viser pressen rundt i lokalene som en gang var bensinstasjon, så utestedet Stasjonen bar, og som snart åpner i ny drakt, som Petroleum.

Stasjonen stengte dørene etter nyttår, og det nye utestedet, der NorExpress med daglig leder Jørgen Sollie har gått inn på eiersiden, skulle opprinnelig åpne i påska.

Har tatt tid

Siden den gang har det vist seg at ombyggingen ble større enn først antatt, og åpningen har drøyd ut i tid.

Bæringa i taket er byttet ut, og det samme er ventilasjonsanlegget. Gulvet er nettopp tettet igjen, og det er fortsatt en del som gjenstår.

Totalt har de investert 6 millioner i prosjektet, som da inkluderer kjøp av eiendommen.

– Vi ser dette som en god investering for framtida, sier Sollie.

Ny drakt

Sollies kone, Jeanette, har stått for det meste av design, fargevalg, møbler og tapet. I den ene delen, lounge-delen, blir det 35-40 sitteplasser og rolig musikk. Diskotek-delen i motsatt ende av lokalet åpner først senere på kvelden.

Ifølge Jørgen Sollie ønsker de å være en «kulturspot» på Sortland. De er allerede i dialog med jazzklubben, og vil etter hvert strekke ut en hånd til andre kulturaktører, som Kulturfabrikken. Planen er ellers å ha stand up-show, konserter i ukedagene og andre arrangementer.

– Jeg er ganske sikker på at dette kan skape en synergieffekt for de andre utestedene, sier Sollie.

– Vi ser for oss at dette skal bli en kulturplass for oss som ikke vet helt hvor man skal gå ut i dag, legger han til.