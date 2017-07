Eimskip fikk nei – nå blir Nor Lines solgt til Samskip

Næringsliv

Konkurransetilsynet stanset i april Eimskip sitt oppkjøp av Nor Lines AS. Tilsynet pekte på liten konkurranse i markedet for transport av frossen fisk, og mente konkurransen og kvaliteten i fisketransportmarkedet be dårligere hvis islandske Eimskip, med kontorer på Sortland, kjøpte opp Nor Lines.

Konkurransetilsynet: Eimskip får ikke kjøpe Nor Lines Konkurransetilsynet stanser Eimskip sitt oppkjøp av Nor Lines. Årsaken er at oppkjøpet vil i betydelig grad hindre effektiv konkurranse i markedet for frakt av frossen fisk med fryseskip fra Nord-Norge til Nord-Europa.

Onsdag ble det kjent at det Samskip, som har hovedkontorer i Nederland - men ble først etablert på Island, kjøper godsrederiet fra Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD). Det med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Det melder partene i en pressemelding.

– Kan få store følger om Eimskip nektes oppkjøp Direktøren i Norsk havneforening frykter mer gods på vei om Konkurransetilsynet sier nei til Eimskips oppkjøp av Nor Lines.

Samskip har kunngjort at de vil kjøpe alle aktiviteter forbundet med Nor Lines AS.

– Oppkjøpet inkluderer terminaltjenester over hele landet, varelagre og veitransportløsninger, samt fem av syv flerbruksfartøy. Oppkjøpet vil også bringe med seg 170 ansatte plassert på 14 ulike steder rundt om i landet. Etter oppkjøpet vil Nor Lines fortsatt operere under samme merkenavn, heter det i pressemeldingen.