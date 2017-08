Skal vise frem Vesterålens fiskeindustri til 900 millioner kinesere

Næringsliv

Et produksjonsteam på åtte kinesere fra en av landets største TV-kanaler har de tre siste dagene vært i Vesterålen. De har besøkt Nordlaks og Lerøy i Hadsel og vært på fiskebåt i Bø.

VOL treffer kineseren på lunsj hos Kåre Bjørn Kongsnes lokaler på Jennestad for å få vite hvorfor.

– De har nå vært her for å spille inn et TV-program, som er en del av en TV-produksjon som omhandler det sunne liv. Programmet heter direkte oversatt Glede og sunnhet og skal inspirere kinesere til å velge en sunn livstil med sunn og trygg mat, forteller Tove Sleipnes. Hun er kommunikasjonsrådgiver i Norges Sjømatråd.

Programserien er det femte mest sette til kanalen.

– Pop sjømat

Norsk sjømat er også god TV i Kina.

– De er veldig opptatt av trygg og sunn mat i Kina. Budskapet i dette programmet er å vise hvor sunn og trygg den norske fisken er. Dette er utvilsomt god markedsføring for norsk sjømat. Norsk sjømat er på vei tilbake til Kina. Programmet vil skape mye interesse for norsk sjømat i Kina, sier Sleipnes.

Norsk laks har vært det store i Kina. Nå jobbes det også med kvitfisk.

– Vi ser nå at det er økende interesse for torsk. Tidligere har det vært for videreforedling, men nå er det også mer interessant med fersk torsk. Så det gir veldig spennende muligheter i tida som kommer, sier Sleipnes.

Venninnetur

I programmet følges de to kinesiske modellene Wanping Yu og Ziqi Zhang på rundreise i Vesterålen. Programmet er satt opp slik at de er på jentetur for å oppdage det sunne livet og den trygge maten. De to skal senere i serien også besøke andre land på jakt etter det samme.

Ifølge Sleipnes har produksjonsteamet vært veldig imponerte over det de har opplevd.

– De har fortalt at de er imponert over hvor langt fremm vi er teknologisk i Norge og ikke minst hvor hygienisk alt er. De har vært både på fabrikker, fiskebåter og krabbefiske og har fått sett litt av hvert av hva Vesterålen har. De er fornøyde og jeg er trygg på at de vil få en god produksjon med seg hjem, sier Sleipnes.