Fly Viking-ledelsen til Vesterålskonferansen

Konferansen følger den samme oppskriften som tidligere år: Det blir minimesse med bedrifter på stands før konferansestart, og i pausene, og en rekke korte foredrag på selve konferansen.

Deltakerne skal bli loset gjennom programmet av konferansier Lina Vibe, som nå tiltrer i jobb som direktør for Hurtigrutemuseet på Stokmarknes.

Fjorårets vinner kommer

Vesterålen næringslivspris har vært en viktig del av konferansen, og den skal også i år deles ut, av Vesterålen Næringslivssamarbeid.

– Det er stort for mange å få oppmerksomhet i form av denne prisen, sier banksjef i Dnb Sortland, Johnny Karlsen. Han er en av flere i programkomiteen for festivalen.

Svein Bruun, som representerer Bø næringsforening, stemmer i:

– Slike priser er viktig for å heve selvfølelsen. Det betyr mye mer enn folk er klar over, sier han.

Fjorårets vinner av prisen, Akselsen Engineering AS, er første post på programmet. De skal snakke om hva prisen har betydd, og hvordan de mener framtida ser ut for selskapet.

Framsikt om framtida

Framtidsforskeren Erik Overland, samfunnsviter med teknologiutdanning fra Tyskland, driver sitt eget forsknings- og rådgivningsselskap. Han kommer til konferansen for å snakke om delingsøkonomi, med Uber og Air bnb som eksempler. Han vil også prate om raske digitale endringer, og hvordan man best kan tilpasse seg dem.

– Det blir snakk om teknologi i et langsiktig perspektiv, sier Bruun.

I tillegg kommer en rekke lokale bedrifter. Programvareselskapet Framsikt AS fra Bø ble startet i 2014, og har nå en kundeportefølje på 100.

– Det er positivt at distriktene kan være med på den teknologiske utviklinga. Det er den framtida vi ser komme, sier Bruun.

Jobber for å få flere inn i Bø kunnskapspark: – Vi er i ferd med å lykkes i å skape et IT-miljø i Bø Bø kommune har ambisjoner om å bygge opp et stort IT-miljø med base i de gamle skolelokalene i Steinesjøen. Ordføreren hevder de er i ferd med å lykkes. Framsikt var første bedrift i lokalene. De får stadig flere ansatte og stadig lengre kundelister.

Helseservice Engros AS og Biltrend AS og Sortland Auto kommer også. Bilforretningene skal snakke om framtidens teknologi i bilbransjen, mens Helseservice Engros skal fortelle om bedriften og det de satser på framover.

Nytt flyselskap

Dagen avsluttes med at ledelsen i Fly Viking kommer for å fortelle om sine tanker framover.

– Norwegian var på konferansen for noen år siden, da de var et nytt selskap som vi mente at kom til å presse ned kostnadene på flyreiser. Det tror jeg nok vi fikk rett i. Kanskje vil vi nå se det samme for Fly Viking på kortbanenettet, sier Karlsen.

– Med to selskap som konkurrerer, vil prisene falle, istemmer Marius Steiro, leder i Sortland næringsforening.