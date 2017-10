To unge vesterålsfiskere har fått rekrutteringskvoter

Næringsliv

15 yngre fiskere født etter 1987 er tildelt deltakeradganger i fisket etter torsk, hyse og sei.

Fiskeridirektoratet region Nord har ferdigbehandlet søknadene om nytildeling av deltakeradganger for 2018 («rekrutteringskvoter»).

Det kom inn i alt 99 søknader om deltakeradganger i årets runde.

På lista finner vi to unge fiskere fra Vesterålen. Vegard Strand Carstensen på 30 år er fra Hadsel. I tillegg finner vi Andøy-fiskeren Tord Steinar Jensen (29) på lista over tildelinger.

Flere vesterålinger har nytt godt av ordningen, som skal gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg som fartøyeiere.

Her er lista over de 15 som får rekrutteringskvoter for 2018: