Nå kommer vi tettere på Myre

Næringsliv

Siden 2003 har Kristian Høydahl og Kjartan Karlsen drevet Nordnorsk Shipping, men nå har Høydahl solgt sine 30 prosent av aksjene i selskapet og sluttet som direktør. Inn kommer Mats Nygård Johnsen som ny direktør og Kjartan Karlsen har tillit til at det vil bli en god løsning.

- Kristian satt jo i Tromsø, mens Mats vil ha arbeidssted i Harstad og det gjør at alle sammen kommer nærmere hverandre. Ikke minst kommer vi nærmere kontoret vi har på Myre, hvor vi har regnskapsavdelingen, sier Karlsen.

Hovedkontor i Harstad

Både Karlsen og Høydal er Øksnesværinger siden de startet Nordnorsk Shipping i 2003 har vært et poeng å være tilstede i Myre. Det har imidlertid vist seg å være utfordrende å rekruttere høyt kvalifisert arbeidskraft til Myre, så Karlsen har derfor lagt hovedvekten av sin aktivitet til Harstad, hvor han selv har base.

Kjøper tilbake hele NSK

Foruten aksjeposten på 30 prosent i Nordnorsk Shipping, selger Kristian Høydahl 30 prosent i Nordnorsk Crew og 15 prosent i Nordnorsk Skipskonsult, som NSK Ship Design er underlagt.

NSK Ship Design er et selskap i rivende utvikling og særlig er det oppdraget med å designe de nye havfarmene for Norlaks som har skapt blest om selskapet. At Karlsen kjøper de 15 prosentene som Høydahl hadde i selskapet vil i følge Karlsen ikke ha noe å si for driften av selskapet.

- Jeg startet opp NSK i 1996 og Høydahl kjøpte seg inn på slutten av nittitallet. At jeg overtar aksjeposten hans i NSK, og også i Nordnorsk Shipping og Nordnorsk Crew gjør ikke noe for driften, sier Karlsen.

Noe du vil savne?

- Du og Karlsen har jo samarbeidet i lang tid, er det noe du vil savne når samarbeidet er over?

- Jeg tror vi har fått en veldig god etterkommer i Mats Nygård Johnsen som ny direktør i Nordnorsk Shipping, så jeg er fornøyd og det håper jeg han er også. Jeg ønsker han lykke til framover.