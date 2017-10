– Tror vi skal klare de 20 arbeidsplassene

Næringsliv

Da Halvor Walla tok kontakt med Bø-ordfører Sture Pedersen for å høre om kommunen kunne låne bort noen penger til det nye IT-selskapet hans var Pedersen positiv forutsatt at det ble noen arbeidsplasser ut av det. Arbeidsplasser skulle det selvfølgelig bli og Walla så for seg at fem stillinger i alle fall burde være mulig å få til.

Ordfører Pedersen hadde imidlertid litt større forventninger og skisserte at 20 arbeidsplasser var hva han hadde sett for seg.

En hjertesak

Etter å ha drevet Framsikt AS siden 2014 ser Walla at det veldig ambisiøse ønske fra ordføreren plutselig ikke virker så urealistisk. I dag har åtte ansatte i Framsikt bostedsadresse i Bø, og ytterligere seks jobber i Framsikt fra andre steder i landet. Selskapet har altså 14 ansatte totalt i Norge og i tillegg er det 12 ansatte i India. De 20 arbeidsplassene i Bø kan absolutt bli en realitet ettersom Framsikt vokser.

– Det er en hjertesak for meg å etablere selskapet i Bø, sier Walla, som ikke selv kommer fra Bø, men til tross for at han snakker søring-mål har han mange og dype røtter i Nord.

Stabil arbeidsstokk

Framsikt leverer IT-systemer til norske kommuner og arbeidskraften de etterspør er høyt kvalifiserte ingeniører og økonomer. Walla vedgår at det er noe vanskeligere å rekruttere denne typen folk til et sted som Bø i forhold til hvordan det ville vært om de hadde holdt til i en større by, men det finnes også fordeler med plasseringen.

– Det er vanskeligere å finne folk, men når man først finner dem er de også mer stabile. Det er også en fordel med lavere kostnader ved å være lokalisert her, sier Walla.