- Vi lette etter intelligent liv, så vi hoppet over Oslo

Næringsliv

– Da vi skulle presentere våre planer for noen utenfra lette vi etter intelligent liv, så vi hoppet over Oslo. I stedet dro vi rett til Brussel, sa Daniel Bjarmann Simonsen da han sparket i gang Vesterålskonferansen torsdag formiddag.

Bjarmann har ledet prosjektet med å utvikle Bodøs nye lufthavn, et prosjekt som etter som det har utviklet seg ikke bare handler om flyplassutvikling, men om å utvikle en hel ny bydel i Bodø. Denne bydelen er på størrelse med Central Park i New York og mulighetene til å bygge en ny og moderne bydel helt fra bunnen av mente Bjarmann at måtte være en unik mulighet for selskaper og forskningsmuligheter i internasjonal målestokk.

Byråkrater uten puls

– Dette er en unik mulighet til å utvikle nye og grønne byløsninger i en ny bydel som ligger midt i en allerede eksisterende by. Vi mente at det ville være interessant for store og internasjonale aktører.

Etter noen runder med presentasjoner i Brussel hadde Bodø og Bjarmann lyktes med å vekke interesse fra an lang rekke internasjonale selskap, både store navn som Microsoft, Apple og Toshiba og en rekke mindre nisjeselskaper. Pressen fattet også interesse for planene, men departementene i hovedstaden var fremdeles vanskelig å engasjere.

– Det finnes ikke noen mennesker med mindre puls enn byråkratene i Oslo og de med minst puls av alle dem er byråkratene i Finansdepartementet.

Etter hvert som prosjektet vokste har det imidlertid lyktes å få hovedstadsbyråkratene til å høre.

– Ta toget hjem til Tromsø!

Bjarmann har en særegen frisk stil når han foredrar og liker å erte ikke bare byråkrater fra Oslo, men også Tromsøværinger. For det har faktisk hendt at det har kommet delegasjoner fra Nordens Paris for å se hva Bjarmann driver med i Bodø.

– Hvis de ikke er interessert i lære noe av det vi gjør så sier jeg at de jo bare kan ta toget hjem igjen, sa Bjerman og godtet seg åpenbart godt, men la til at rivaliseringen stort sett foregår i vennskapelige former.

På tampen rakk Bjarmann å presse inn noen tips til hvilke egenskaper man trenger for å lykkes med store prosjekter.

– Man må ha trua på det man gjør, man må ha arbeidslyst, for hvis du må være hjemme halv fire hver dag så kan du holde deg hjemme, man må ha fryktløshet og være litt gal og man må ha salgs og samarbeidsevner. Ikke minst må man vite hva man snakker om, og hvis man ikke gjør det så er det viktig å late som om man gjør det med innlevelse og overbevisning.