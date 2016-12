Torsdag presenterte Meteorologisk institutt et noe kreativt værkart som presenterer været i hele Norge på selveste julaften.

I Nordland og Vesterålen skal det, ifølge det kreative værkartet, blant annet bli fine forhold for å navigere etter stjernene.

- Det er tredje gang vi laget et slikt værkart. Målet med det er å gi julenissen et ordentlig verktøy når han skal planlegge reiseruten sin slik at han kommer frem og ikke blir forsinket, humrer vakthavende meteorolog ved Værmeldinga i Nord-Norge, Justina Wodziczko.

- Ikke tull

Selv om de korte værmeldingene på det lekne værkartet kan virke noe vel løsslupne, understreker meteorologen at de er basert på grundige og avanserte vurderinger.

- Det er ikke tull det som står der, men et værvarsel som er skrevet på en litt annen måte. Det er flere meteorologer som har jobbet med prosjektet. Vi har også fått mange gode tilbakemeldinger for at vi gjør det, sier hun.

Navigere etter stjerner

Ifølge værkartet blir det mulig å navigere etter stjernene i mesteparten av Nord-Norge på julaften.

- Det gjelder nok aller mest for Troms, men det ser ut som om det blir mindre bygeaktivitet og åpne skyer også i Nordland. Det kommer et lavtrykk på kysten som minker utover kvelden. Da er det godt mulig at man kan se nordlyset, understreker Wodziczko.

Må skifte ut meier

De som skal feire julen, eller av andre årsaker befinner seg lenger sør i disse dager, får ifølge værmeldingen noe røffere værforhold å forholde seg til. I Midt Norge, for eksempel, rundt trøndelagsområdene, er varselet som følger: Turbulens, husk å bytte fra meier til hjul.