Hurtigruten kansellerer avganger

Hurtigruten kansellerer alle avganger i strekningen Trondheim - Bergen fra 23. til 26. desember. Årsaken er dårlig vær langs kysten, melder Hurtigruten i en pressemelding.

Men det er ikke bare i Trondheim og lenger sør at Hurtigruten har problemer i den sterke vinden. Torsdag ettermiddag fikk VOL melding om at sørgående Kong Harald ikke klarte å legge til land i Brønnøysund etter to iherdige forsøk. Båten fortsatte videre til Rørvik.