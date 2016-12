Nedlagt flyplass aktuell som lakseterminal i Nord-Norge

– Det vil være en optimal lokalisering for lakseprodusenter fra Salten i sør, og til Midt-Troms i nord, inkludert Lofoten og Vesterålen, sier Jørn Eldby, administrerende direktør i Sintef Nord til kyst.no

Trenger sponsorer

Sintef har jobbet intens med prosjektet og søkt en rekke støtteordninger.

Neste post på programmet blir å finne sponsorer. Første fase med produksjonskapasitet vil være på 150.000 tonn og inkluderer et investeringsbehov som kommer på mer enn 500 millioner kroner.

- Vi legger opp til at det vil være plass til å bygge ut for en fremtidig produksjon på over et halv million tonn, hvis markedet skulle tilsi dette, sier han videre til kyst.no.

Vil møte fremtidens vekst

Det overordnede målet med prosjektet, er å møte fremtidens vekst.

- Målet med dette er først og fremst å møte veksten i fremtida, inkludert veinettet og miljø. Vi har jobbet mye med økonomien i det. Etter å ha hatt aktivitet ute langs kysten, vil vi flytte den inn mot et logistikkpunkt, enten det er Narvik eller Nordlandsbanen. Prosjektet ser veldig positivt ut. Det er en ny måte å tenke på, sier Eldby til VOL.

Tog og båt

Sintefs hovedintensjon med forslaget er at all produksjon i mesteparten av landsdelen skal foregå enten med jernbane eller til sjøs.

- Ønske er å sikre kapasiteten fra slaktning til marked slik at leveransene kan bli størst mulig. Tanken er at fisken fraktes til slakteriet i Narvik med brønnbåter, før den blir pakket ferdig og sendt videre med tog, sier han.

Flytransport

Per i dag er det to flyplasser i Nord-Norge som kan ta imot store transportfly, noe som vil gi store muligheter.

- Flyene kan ta med seg mye frakt og vil ha god kapasitet både i øst og vest. Det blir også lite ekstra kostnader med et sånt prosjekt, sier han til VOL.

Direktøren tror også at lakseterminalen kan føre til at de bygges flere nye arbeidsplasser. Han regner med at det i første rekke vil være nødvendig med 200 ansatte som er tilknyttet slakteriet, i tillegg til en god del på leverandørsiden og når det gjelder mannskap til brønnbåtene.

Femårsplan

Den foreslåtte lakseterminalen vil ikke stå ferdig på den del år ennå.

- Har vi den på plass innen fem år, er vi godt fornøyd, sier Eldby, før han legger til.

- Men det er langt frem dit. Nå gjelder det å få med seg lokalpolitikerne i Narvik og etter hvert også få samferdselsdepartementet på banen, siden det er snakk om gods som skal flyttes både til lands og til sjøs. Næringslivet må også inn i bildet, sier Eldby.