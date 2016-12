Diagnoser for psykiske lidelser

Det å stille en diagnose har ulike hensikter. En viktig hensikt er at den skal kommunisere noe til annet helsepersonell. Det vil si at hvis det står «depresjon» i et papir, så vet andre behandlere en del om hva det dreier seg om, uten å ha en lang beskrivelse. De har en kode så de kan fungere på tvers av språk også.

På tvers av språk

Diagnoser skal også skille dem som kan gis helsehjelp fra dem som ikke skal. Det er en av årsakene til at det finnes så mange diagnoser: At det ikke er noen som trenger hjelp som skal bli stående uten hjelp fordi dem som betaler for behandling (her det offentlige) ikke vil anerkjenne at personen har en tilstand som skal behandles. Tenk på alle de fysiske lidelser som nesten alle har fra tid til annen, som influensa, forkjølelse eller lungebetennelse. Disse er også diagnoser, men det betyr ikke man er kronisk syk hvis man får stillet en.

Dessuten er det slik at når noe kalles en diagnose, vekker det interesse for forskere og dem som betaler for forskning. Det er altså også en måte å peke på noe som er interessant for å stimulere forskningsmiljøet til å finne ut mer.

Rettigheter

Hensikten med diagnoser er også å sikre rettigheter til dem som har bruk for det. Det har vært noe diskusjon om det nå også er rett at bare diagnoser utløser hjelp da det muligens presser mot en diagnose der man er i tvil om det er en.

Et viktig forhold ved diagnoser er at de bare beskriver noe, de forklarer i utgangspunktet ikke. Hvis en person for eksempel tenner fyr på en låve og det er tredje gang han gjør det, kan man si at det er fordi han er pyroman. Men diagnosen pyromani får man hvis han har tent på ting to ganger, man har en trang til å gjøre det med lettelse etterpå, og at man er opptatt av ild eller brann på en eller annen måte. Dette er jo ikke noen forklaring; det beskriver bare bestemte ting ved en person. Det samme gjelder andre diagnoser.

Et annet viktig forhold ved diagnoser er det at de lett forveksles med en persons identitet. Det gjelder både den som har dem og personens omgivelser. Diagnoser beskriver ikke alt ved en person; når man har en diagnose finnes det over 300 man ikke har og som man vanligvis har utelukket når man undersøkte personen. Personen er heller ikke lik med sin diagnose, men kan som andre mennesker handle på forskjellige måter i forskjellige situasjoner eller under forskjellige omstendigheter.

Tålmodig ADHD

Man kan godt vise tålmodighet selv om man har ADHD, og man kan fint være en hyggelig, imøtekommende person selv om man har personlighetsforstyrrelse. At man har en diagnose betyr heller ikke at man er spesielt ens med andre som har den. Mennesker med depresjon er like forskjellige som mennesker uten depresjon er.

Diagnoser har også forskjellig tidsperspektiv. Noen kan man stille med en gang; det er dem som også vanligvis går over raskt. Andre tar det lang tid å stille, og det er også ofte dem som varer lenge. Når en diagnose heter noe med «kronisk» betyr det for øvrig bare langvarig (i motsetning til akutt), ikke at det er noe som aldri går over eller ikke kan behandles.

Engstelig

Noen blir dessverre redd for å få en diagnose fordi man forbinder det med respektløs behandling. Mennesker med alle psykiske lidelser skal behandles med verdighet og respekt, og deres selvstendighet til å bestemme over sitt eget liv skal ivaretas best mulig, uansett diagnose. Hvis man behandles respektløst er det ikke greit uansett hvilken diagnose man har.

Hvis du kjenner en person som har fått en diagnose (eller har hatt den hele tiden og forteller deg om det) og du ikke kjenner igjen at den personen skal være psykisk syk, så betyr det nok ikke at din venn er merkeligere enn du hadde trodd, men nok heller at sinnslidelser rammer mange forskjellige mennesker, også de såkalt «normale» som dine venner – og du og jeg.

Debatt

Nå håper jeg mange vil lese Etisk Råds debattopplegg og begynne å diskutere og ta stilling til de diagnoser som på godt og ondt er en del av livet vårt.

Etisk Råd er en gruppe utpekt av det danske Storting (Folketinget) som rådgir regjeringen og offentlige myndigheter om etiske spørsmål. De har startet en debatt om diagnoser hvor det ble utferdiget fire dokumenter (på dansk) og samlet noen anbefalinger fra deltagerne på noen arrangementer. Arbeidet kan finnes ved å google «etisk råd publikationer om diagnoser» og er meget interessant lesning. Jeg håper arbeidet kan gi anledning til refleksjon rundt temaet her i Norge.

Teksten har tidligere vært publisert i Vesteraalens Avis