Telefonproblemene hos Vesterålen legevakt er fikset

- Det nasjonale legevaktnummeret fungerer ikke for øyebliket. Det kommer av at vi har tekniske problemer, fortalte driftsleder ved legevakten, Mary Sørensen, til VOL lørdag formiddag.

Noen timer senere er problemet fikset og man kan igjen nå legevakta på vanlig måte.

- Nå fungerer alt som det skal, men skulle det skje at det oppstår nye tekniske problemer slik at man ikke kommer igjennom, oppfordrer vi folk til å følge samme rådene jeg ga tidligere i dag, sier Sørensen.

Da sa hun at de som har behov for legehjelp, må møte direkte opp hos legevakten. Ulempen er at de kan forekomme noe venting.

Skulle man bli så uheldig å bli utsatt for akutt sykdom, må man ringe 113, oppfordret driftslederen.

