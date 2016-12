- Hvem stjeler din søvn?

Man­ge stre­ver med søvn. Noen med inn­sov­ning, noen med tid­lig opp­våk­ning, el­ler hyp­pi­ge opp­våk­nin­ger, mens noen kan stre­ve med at søv­nen tar for stor plass i hver­da­gen. De fles­te av oss har kjent på pe­ri­oder med dår­lig søvn, f.eks at man so­ver mind­re enn van­lig el­ler at man so­ver nor­malt, men ikke fø­ler seg ut­hvilt. Kan­skje kjen­ner du at du har mye å gjø­re på sko­len el­ler på jobb, kan­skje har du ut­ford­rin­ger i fa­mi­li­en el­ler ak­ku­rat gjen­nom­gått et brudd.

Alt det­te kan på­vir­ke søv­nen din. Det er nor­malt å opp­le­ve pe­ri­oder med sli­ke van­s­ker. Det be­tyr ikke at du har en søvn­for­styr­rel­se el­ler at du tren­ger å ta me­di­sin for å få sove. Det fin­nes man­ge fak­to­rer du selv kan ta tak i før be­hand­ling vur­de­res.

Søvn­ty­ver?

For å kun­ne vur­de­re om du har søvn­ty­ver i ditt liv, er det nød­ven­dig å vite litt om hva som er nor­malt. Det er in­di­vi­du­elt hvor mye søvn du tren­ger, et sped­barn og en ung­dom har et stør­re søvn­be­hov enn en vok­sen og et eld­re men­nes­ke.

Et vok­sent men­nes­ke tren­ger i gjen­nom­snitt 7-7,5 ti­mer søvn per natt, mens det sies at en ung­dom tren­ger i gjen­nom­snitt 8-9 ti­mer.

Normal søvn de­les opp i fem uli­ke fa­ser. Fase en til fire og REM søvn. Fa­se­ne går i syk­lus gjen­nom nat­ten, hvor­av hver syk­lus er på om lag 90 mi­nut­ter.

Hvor stor an­del av hver fase innefor hver syk­lus vil va­ri­e­re gjen­nom nat­ten. Fase en er over­gan­gen fra vå­ken til­stand til søvn.

Fase en - lett søvn

Det er lett å vek­ke en per­son i den­ne fa­sen. Fase to be­teg­nes som lett søvn. Det er mid­dels van­ske­lig å vek­ke en per­son som er i søvn­fa­se to. Fase tre og fire reg­nes som dyp søvn. Det er van­ske­lig å vek­ke en per­son i dis­se fa­se­ne.

Nes­te fase i syk­lu­sen er REM søvn. Kjen­ne­teg­net ved REM søvn er blant an­net hur­ti­ge øye­be­ve­gel­ser (ra­pid eye movement = REM) og til­nær­met to­talt muskelavslappning. Det er mid­dels lett å vek­ke per­so­ner som er i REM søvn. I REM søvn er ofte drøm­mer frem­tre­den­de, men drøm­mer fore­kom­mer også i and­re sta­di­er.

Det er fle­re fak­to­rer som er med på å re­gu­le­re søv­nen vår, og kan der­med ska­pe søvn­vans­ker. Søvn re­gu­le­res i ho­ved­sak av tre fak­to­rer.

Tre fak­to­rer

Den før­s­te fak­to­ren er hvor len­ge vi har vært våk­ne. Det­te kal­les homeostatisk fak­tor. Den and­re fak­to­ren er døgn­ryt­men vår, også kalt circadin fak­tor. Døgn­ryt­men på­vir­kes av ly­set og mør­ket.

Både dags­lys og kuns­tig lys vil på­vir­ke. Eks­ep­ler på kuns­tig lys er TV, pc, mo­bil og lig­nen­de.

Lys sti­mu­le­rer til vå­ken­het og ut­set­ter pro­duk­sjon av me­la­to­nin (søvn­hor­mon). Man­ge av krop­pens funk­sjo­ner føl­ger døgn­ryt­men vår som eks­em­pel­vis kropps­tem­pe­ra­tur, urin- og ma­ge­sy­re­pro­duk­sjon el­ler ut­skil­lel­se av hor­mo­ner.

Den tred­je og sis­te fak­to­ren som på­vir­ker søv­nen er våre va­ner og atferd. Det er nett­opp den tred­je fak­to­ren vi leg­ger vekt på her og som du kan gjø­re noe med, der­som du vil re­du­se­re søvn­ty­ve­ri. Du er kan­skje en av dem som stje­ler søvn fra deg selv? Ved for eks­em­pel å leg­ge deg for sent, kan­skje so­ver du en mid­dags­hvil for­an TV, el­ler kan­skje du står opp og leg­ger deg til for­skjel­li­ge tids­punkt hver dag. Dis­se va­ne­ne el­ler den­ne type atferd kan føre til leng­re inn­sov­nings­tid, tid­lig opp­våk­ning, hyp­pi­ge opp­våk­nin­ger el­ler uro­lig søvn.

Stje­le fra deg selv?

I til­legg kan psy­kis­ke be­last­nin­ger på­vir­ke søv­nen vår. Det er en sam­men­heng mel­lom søvn­vans­ker og psy­kis­ke li­del­ser. Sam­men­hen­gen går beg­ge vei­er.

Alt­så kan dår­lig søvn gi psy­kis­ke pro­ble­mer, el­ler om­vendt at psy­kis­ke pro­ble­mer kan gi dår­lig søvn.

Søvn­ut­ford­rin­ge­ne va­ri­er også ofte med uli­ke li­del­ser. Det er også slik at det fin­nes en rek­ke søvn­li­del­ser som f.eks: in­som­ni, hypersomnier, pa­ra­som­ni­er, snor­king og søvn­ap­né, døgn­ryt­me­for­styr­rel­ser og søvn­re­la­ter­te be­ve­gel­ses­for­styr­rel­ser (som rest­less legs). Vi vil ikke gå yt­ter­li­ge­re inn på dis­se her. Både søvn­pro­ble­mer ved psy­kis­ke li­del­ser og søvn­li­del­ser kre­ver ofte kart­leg­ging/ut­red­ning og be­hand­ling. Fast­le­gen blir den før­s­te hjel­pe­in­stan­sen som vil vur­de­re dine van­s­ker og vi­de­re be­hov for opp­føl­ging.

Søvn­hy­gie­ne

Husk at en søv­nig hjer­ne fun­ge­rer dår­li­ge­re enn en ut­hvilt hjer­ne, der­for er god søvn­hy­gie­ne vik­tig.

God søvn­hy­gie­ne hand­ler i ho­ved­sak om å etab­le­re gode ru­ti­ner. Det vil si leg­ge seg til sam­me tid, unn­gå å sove på da­gen, stå opp til sam­me tid, unn­gå bruk av skjerm rett før leg­ge­tid, unn­gå å drik­ke kof­fein­hol­dig drik­ke et­ter kl 17.00.

Fy­sisk ak­ti­vi­tet er bra for søv­nen, men ikke rett før leg­ge­tid. Krop­pen tren­ger tid på å roe seg ned. Unn­gå å være sul­ten el­ler å spi­se et tungt mål­tid før du leg­ger deg.

Hvis du lig­ger å vrir deg, an­be­fa­les det at du står opp og gjør noe an­net, men la det være en ro­lig ak­ti­vi­tet. Al­ko­hol er in­gen søvn­me­di­sin. Al­ko­ho­len kan gjø­re at en sov­ner ras­ke­re, men kva­li­te­ten blir dår­li­ge­re. Noen li­ker å ha en no­tis­bok ved si­den av sen­gen slik at de kan skri­ve ned tan­ker, plik­ter og kom­men­de gjø­re­mål.

Det kan opp­le­ves som stress­re­du­se­ren­de. Sett av tid til be­kym­rin­ger i lø­pet av da­gen, ikke rett før leg­ge­tid.

Fak­ta om søvn:

Vi so­ver nes­ten en tred­je­del av li­vet

Man la­der opp krop­pen ved søvn

Byg­ger opp krop­pens vev

Styr­ker im­mun­for­sva­ret

Lag­rer opp­lys­nin­ger i hu­kom­mel­sen

Re­gu­le­rer ap­pe­tit­ten

På­vir­ker stem­nings­leie

Vik­tig for å op­ti­ma­li­se­re tre­ning

Kva­li­te­ten på søvn er vel så vik­tig som an­tall ti­mer

Un­der REM søvn end­res blod­gjen­nom­strøm­nin­gen til uli­ke or­ga­ner. Det­te for­kla­rer hvor­for menn våk­ner med erek­sjon, da det er van­lig å våk­ne fra REM søvn.

Les mer om søvn og søvn­tips på hel­se­di­rek­to­ra­tets hjem­me­si­der el­ler på sovno.no