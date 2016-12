Advokaten som syntes juss var for kjedelig

– Jeg har jevnt over godt humør, men jeg er aldri helt der oppe. Jeg har nok ikke så mye entusiasme og tar aldri helt av. Folk sier jeg er kontrollert, og det stemmer nok.

Oddmund Arne Enoksen snakker sakte og reflektert når han åpner munnen, og det gjør han på flere arenaer.

Som advokat, SV-leder og gravferdstaler i hele Ofoten og Vesterålen har 62-åringen nok å fylle dagene med. I tillegg er han tidligere leder og nå nestleder i styret til eksportfirmaet Norfra, som i fjor eksporterte fisk for 407 millioner kroner.

Strand-gutt

Oddmund har tatt imot SortlandsAvisa på det tidligere småbruket Fjellbakk på Strand, hvor han bor med samboeren Gerd. Han har selv ingen barn, men Gerd har tre barn fra før, og de har gitt dem åtte barnebarn på mellom 5 og 18 år.

Det var her på Fjellbakk at Oddmund vokste opp på 1950- og 60-tallet. Med ei kasse fylt av torsk, hyse, steinbit og sei på sykkelen tjente han sine første kroner på å selge fisk til nabogårdene. Nå er det for mat til eget bruk han tar frem fiskestanga. På sommerstid drar han ofte i naustet nede på Ålgårdsneset, rett ned fra huset, og henter den to-og-en-halv-roms-spissa han har fått bygget på Kvaløya.

– Jeg liker å ro på sundet og fiske makrell. Det er behagelig og godt, så lenge det ikke er vind.

Om sommeren dyrker han og Gerd også poteter og jordbær til eget bruk.

Innerst i det store, hvite huset hans, sitter vi nå i peisestua, der den kortreiste veden brenner lunt i hjørnepeisen.

– Vi liker begge å hogge ved. Da drar vi et stykke opp mot fjellet her. Vi bruker ikke motorsag, det bråker for mye. Men vi har med håndsag og bruker håndmakt, også bruker vi tau og trekker veden ned til huset. Stillheten er så behagelig, det er rekreasjon. Vi har hogd så mye ved at vi sikkert har et lager som varer i ti år.

Hyllene rundt oss er fylt av bøker, noe Oddmund bruker mye tid på.

– Jeg leser ikke særlig mye skjønnlitteratur, bortsett fra krimbøker av og til. Det går i historie og biografier. Nå har jeg akkurat lest biografien om Arne Garborg. Også prøver jeg å lære meg norrønt.

– Norrønt!?

– Ja, det er noe jeg har fattet interesse for i det siste. Hvordan grammatikken har utviklet seg i språket, er interessant. Men det går litt sakte med læringen. Kanskje jeg kan sette i gang for fullt når jeg blir pensjonist?

Ellers innrømmer han at han ikke har noe særlig til kunstneriske sider. Men han liker musikk, og da aller helst norske og svenske visesanger og ballader. De svenske legendene Mikael Wiehe og Björn Afzelius er blant de største heltene. Da de to svenskene sitt 70-tallsband Hoola Bandoola Band gjorde comeback i 1996, var Oddmund på plass. Fremst ved cd-spilleren ligger imidlertid en cd av en yngre svensk artist.

– Jeg er glad i Melissa Horns musikk, og jeg så henne nylig i Hurtigrutens Hus. Jeg liker også Kari Bremnes, men fikk ikke sett henne på Sortland nå.

«Avisoman»

Grete Ellingsen, som i flere år jobbet for Oddmund, omtaler ham som en grundig, belest og arbeidsom mann. Han leser seks-sju aviser hver dag, i tillegg til tidsskrifter og fagblader. Samboeren Gerd kaller ham for «avisoman».

– Jeg prøver å følge med, men det er kanskje litt for mange ting jeg er interessert i. Filosofi, historie, juss og politikk. Det er vanskelig å få tid til alt.

Han bidrar ofte selv med spaltefyll. Vi i lokalavisene er vant til at det nærmest ukentlig tikker inn et innlegg fra Oddmund i e-post-innboksen.

– Det hender ofte at jeg kommer på noe jeg får lyst til å skrive om, og da skriver jeg i løpet av arbeidsdagen eller på kvelden. Det varierer veldig hvor lang tid jeg bruker på innleggene. Noe har jeg i hodet, andre emner må jeg forske litt mer på.

– Er du opptatt av å følge partiboka når du skriver innlegg?

– Jeg har aldri følt noe behov for det. Om jeg er usikker på om det er innenfor, undertegner jeg navnet mitt uten partivervet. Men jeg har ikke opplevd å høre at det jeg har skrevet, ikke har vært i tråd med vår politikk. Jeg synes uansett det skal være rom for forskjellige meninger.

Skal han skrive et innlegg, må det være en form for kritikk der, om det er noe regjeringen har vedtatt, eller om det gjelder andre spørsmål som er oppe i tida.

– Jeg synes ikke det er noen vits i å skrive selvforklarende innlegg som alle er enige i. Jeg har heller aldri hatt evnen til å skrive rene hyldningsdikt til eget parti eller regjering, noe mange gjør. Det blir mer snert om det er konflikt, og så må jeg prøve å formulere det slik at det fatter interesse. Jeg prøver å passe på språkbruken. Jeg ser i mange kommentarfelt at folk skyter før de tenker. Det kan være lurt å sove på det av og til.

Droppet jussen

Etter realskolen og gymnaset på Sortland dro den da 19 år gamle Oddmund i 1973 til Oslo for å ta forberedende for å komme inn på juss-studiene.

– Jeg begynte på juss, men sluttet etter et halvt år, for det var så kjedelige fag. Familierett var ikke så interessant for en 19-åring. Og det virket som en evighet frem til første eksamen.

Fra høsten 1974 ble det Handelshøyskolen i Bergen i stedet, hvor han utdannet seg til siviløkonom, før han fikk fornyet lyst til å ta juss.

I 1978 dro han i militæret, men etter tre måneder ble Oddmund dimittert da de overordnede fant ut at Oddmund hadde for dårlig syn. I stedet skaffet han seg jobb som konsulent i Statens pristilsyn, forløperen til Konkurransetilsynet. Samtidig gjorde han seg ferdig med juss-studiene og fikk i 1980 sin første juristjobb som dommerfullmektig ved Lyngen sorenskriverkontor, som dekket hele Nord-Troms. To år senere begynte han å jobbe for den kjente høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum i Tromsø.

– Nerdrum er en av de beste læremesterne jeg kunne ha hatt, sier Oddmund.

Hjem til Sortland

En eldre bror av Oddmund bygde seg hus på det tidligere småbruket på Strand i 1997, men samme år døde broren. To år tidligere døde faren, som også bodde her. Da bestemte Oddmund seg for å flytte hjem.

– Det er et stort areal å ta vare på, og alternativet var å selge det. Jeg valgte derfor å flytte tilbake, og jeg kan ikke si jeg har angret. Selv om det er noe man savner i en mindre by, som utelivstilbudet. Jeg savner et rikt utvalg av puber og restauranter hvor man kan gå ut og kose seg på kveldene. Men trafikksituasjonen er til gjengjeld mye bedre her. Det tar meg bare fem minutter fra jeg kjører hjemmefra til jeg er på jobb. Man har det meste man trenger innen en liten radius.

– Hadde Sortland forandret seg mye i løpet av de drøye 25 årene du var borte?

– Nei, ikke så mye, bortsett fra at de fleste jeg vokste opp med, hadde flyttet. Her på Strand hadde det da kommet noen spredte bolighus, men de ordentlige boligfeltene kom først senere.

Egen praksis

Da han skulle flytte hjem, var han i tvil om det var marked for å starte sin egen advokatpraksis på Sortland.

– Det var langt færre advokater på Sortland enn det er i dag. Det viste seg at markedet var bra nok til at det gikk fint å starte opp. I dag er vi et firma med tre advokater som driver sammen. Det går veldig greit, og at vi er flere som kan diskutere saker sammen, gir store fordeler.

– Sortland er en liten by. Hvordan er det å treffe klienter ofte på gata?

– Det er ikke noe større problem enn det var i Tromsø, så det går bra. Jeg jobber stort sett med tvister mellom privatpersoner, samt sivile saker som barnefordelinger. Da gjelder det å finne minnelige løsninger. Det er sjelden jeg har ubehagelige saksforhold. Man blir uansett fort herdet. Man må bare passe på at klientene ikke blir for nær. Noen klienter ønsker å ete deg opp, men du må ha en distanse så du klarer å gjøre en fornuftig jobb.

– Det sies at du er svært opptatt av etikken?

– I denne type jobb må man sørge for å ikke ta noen snarveier, ellers blir man før eller siden straffet. Vi skal ikke trå over noen grenser.

Han omtaler jobben som advokat som givende.

– Det er stadig nye saker, saksforhold og personer involvert. Noen felt er gjentagende, og man kan bli lei i perioder, men jeg gleder meg stort sett hver dag til å dra på jobb.

I tillegg til advokatjobben er Oddmund i dag kasserer og kommunestyremedlem for Sortland SV.

– SV er nok underrepresentert i advokatstanden i dag, slår han fast.

Bombenær i Libanon

Oddmund forteller at sosialisten i ham kom tidlig frem.

– Jeg har nok hørt til venstresiden helt siden jeg ble politisk bevisst rundt 1967-68. Finn Gustavsen har mye av æren for det. Han var et slags politisk ideal for meg. Jeg var enig i det han talte om, spesielt i utenrikspolitikken.

Under Seksdagerskrigen mellom Israel og de arabiske statene i 1967 ble det raskt klart hvilken side den da 13 år gamle Oddmund støttet.

– Jeg visste raskt hvor jeg hørte hjemme i den konflikten. Senere ble jeg med i Palestinafronten.

På starten av 1970-tallet var det steile fronter i politikken, spesielt blant studentene.

På Handelshøyskolen i Bergen i 1974 ble Oddmund med i styret i studentforening gjennom SV-laget.

– Det var veldig lærerikt, i et røft og hardt miljø. Jeg lærte meg å tale i større forsamlinger. I styret samarbeidet SV og Grønn Pol, der Elisabeth Berge var aktiv. Det er litt morsomt at hun senere begynte å jobbe for Statoil og nå er departementsråd i olje- og energidepartementet. One Call-sjef Øistein Eriksen satt også i det styret.

Gjennom Palestinafronten reiste han på to studieturer til Midtøsten. Den første turen gikk til Libanon i 1982.

– Jeg var der tilfeldigvis da invasjonen av Libanon startet. Vi satt i et møte på et kontor i Beirut da flyalarmen gikk. Et israelsk fly ble skutt ned mens vi var der. Vi bodde nært et idrettsstadion, og når vi kom tilbake dit, var det mye skader på stadionet, og vinduene i leiligheten hvor vi bodde, var blåst ut. Etterpå fikk vi være med på pressekonferansen til PLO, forteller Oddmund og oppsummerer opplevelsen:

– Det var jo litt spesielt.

– Litt spesielt?!

– Ja, det mest irriterende var at man ikke fikk sove når man lå og hørte all skytingen og bombingen om natta.

– Men var du ikke redd?

– Jeg var sikkert preget, men jeg er en relativt rolig person, og jeg var nok ikke spesielt redd.

Mantraet til Willoch

Da Oddmund flyttet til Tromsø, tok det ikke lang tid før han ble leder i Tromsø SV (1984-1986) og Troms SV (1987-1994). Han var i tillegg fylkestingsrepresentant i Troms fra 1991 til 1995 og sentralstyremedlem i SV fra 1997 til 2001. I Sortland SV var han leder fra 2004 til 2008. Men det var ingen selvfølge at han skulle fortsette som aktiv politiker da han flyttet fra Tromsø.

– Da jeg kom til Sortland, følte jeg meg egentlig ferdig med politikken. Jeg ville i hvert fall ikke sitte i kommunestyret, dels fordi det ikke er så spennende saker der, og dels fordi jeg trodde jeg ville møte mange habilitetsspørsmål siden jeg er advokat.

– Men nå sitter du jo i kommunestyret?

– Ja. Jeg satt som vara i kommunestyret i Tromsø i én periode. Jeg syntes det var ganske uinteressante greier, mange meningløse debatter, der folk pratet og pratet uten å kjenne sin begrensning. Debattklimaet er dårlig også i Hadsel, der en dårlig kultur preger hele kommunen. Men her i Sortland er det en god del bedre. Ting går litt raskere, mener han.

Etter valget i fjor ble Oddmund og SV med i posisjonen i Sortland, sammen med Ap, Sp og Rødt.

– Jeg synes samarbeidet i posisjonen går veldig bra, til tross for at vi er så mange partier. Jeg tror ikke uenighetene blant posisjonspartiene i Sortland er større enn det de er internt i Arbeiderpartiet, sier Oddmund.

– I lokalpolitikken er det også mange saker høyre- og venstresiden er enige om, det handler om å finne de løsningene som er mest fornuftig, legger han til.

Som politiker er Oddmund opptatt av at Sortland kommune skal ha en fornuftig pengebruk.

– Jeg har litt samme mantraet som Kåre Willoch: Tæring etter næring. Jeg er opptatt av at kommunen har god økonomisk kontroll. Mange politikere er løsslupne og sier at det må bygges en vei her og der. Jeg er en av dem i posisjonen som kanskje er mest restriktiv når det gjelder pengebruk; at vi ikke skal bruke mer enn vi har og ikke gå inn for så mange nye tiltak.

Gravferdstaleren

Politikeren Oddmund er profilert, men at han også er en slags humanetisk prest, er det nok færre som vet.

– I tillegg til å være revisor i Human-Etisk Forbund i Vesterålen, er jeg gravferdstaler og har samme rolle som en prest i kirkelige begravelser. Jeg er den eneste som opererer i Ofoten og Vesterålen, så det blir noen kjøreturer. De fleste bisettelsene er i Narvik.

I fjor hadde han rundt ti gravferder, i år har det vært litt færre.

– Det tar ikke så mye av tiden min, men det er en jobb som gir meg veldig mye. Jeg føler jeg gjør et nyttig arbeid, og de pårørende setter svært stor pris på at det er lokale folk som gjør denne jobben, og at de ikke må henvende seg til gravferdstalere i Bodø eller Oslo.

Grete Ellingsen kaller Oddmund en svært arbeidsom og driftig kar, og med alle jobbene og vervene er det lett å se at hun nok har rett i karakteristikkene.

– I sum er det mye jobb, men jeg jobber mindre nå enn jeg gjorde for ti år siden, kommenterer Oddmund.

Han reiser seg opp fra godstolen i peisestua etter en to timer lang prat. Den aktive 62-åringen skal ikke gi seg med alle oppgavene med det første, men han anslår at han henger advokatfrakken på knaggen om fem år.

– Jeg gleder meg i grunnen til å bli pensjonist og håper jeg bevarer helsen. Foreløpig har jeg tenkt å gi meg om fem år, men jeg må se an hvordan lysten og helsen er da. Jeg har i hvert fall ikke tenkt å holde på til jeg er i 80-årene. Enten skal jeg være advokat for fullt, eller så skal jeg gi meg helt. Det er vanskelig å holde på halvveis som advokat i våre dager. Det er eksempler i de fleste bransjer på at folk ikke kjenner sine egne begrensninger når de blir gamle. Jeg ønsker ikke å være en av dem.