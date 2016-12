Om straff og konsekvenser

Straff er i mange tilfeller bare en belønning for den som straffer, skriver psykologspesialist Thomas Milo Jensen.

Straff er i psykologien især forbundet med noe som heter atferdspsykologi. Det handler om at et menneskes handlinger er styrt av de konsekvenser handlingene får. Det vil si at hvis det man gjør får en negativ konsekvens, så er det mindre sannsynlighet for at man gjør det igjen. Hvis det får en positiv konsekvens, er det større sannsynlighet for at man gjør det igjen. Den teorien ble utviklet av en berømt forsker, B.F. Skinner. (Det gikk fint med hans barn; jeg har sjekket.) Skinner jobbet med dyr da disse prinsipper er ens for både mennesker og høyerestående dyr.

Bombeduer

Skinner kunne trene dyr til de mest utrolige ting. Han jobbet sågar med å få duer til å styre en bombe (det var før fjernstyrte eller varmesøkende missiler). Det interessante er at Skinner ikke jobbet med straff. I stedet ventet han på at dyret tilfeldig gjorde det det skulle, og så belønnet han det. Det samme gjør man i vanlig dyretrening i dag (for eksempel såkalt «klikkertrening»). Noen steder er man begynt å gjøre det samme når man lærer mennesker ting. I stedet for å straffe feil eller å si at man skal gjøre noe annerledes, venter man på at en person, for eksempel på skøyter, gjør noe rett – og så belønner man det. Det er svært effektivt.

Hemmelighold

Ulempene med straff er mange, særlig når man har med mennesker å gjøre. Det ene er at man nedsetter en persons selvtillit hvis man gir en straff. Når barnet skal lære tysk er det bedre å snakke tysk med masse feil enn å få tilbake et skrivehefte med masse røde streker. Man vet heller ikke alltid hva man straffer. Hvis tenåringen kommer hjem og sier hun har røkt hasj og man straffer henne, kan det hende at det hun unngår neste gang er å fortelle det til sine foreldre! Det vekker også motkontroll, altså motstand hos den man straffer. «Eleven» blir mindre samarbeidsvillig. Man lærer ikke nye ting av straff; det viktigste man lærer er å unngå straff. Men det kan også bety at man bare unngår å møte den som straffer, unngår å si ifra, eller, hvis man får svært mye straff, unngår å gjøre noe som helst.

Lærer ikke noe

Kafka gir i novellen «I Fangekolonien» det mest absurde bilde på straff jeg har lest. (Sarte sjeler bør hoppe over det som nå kommer...) I denne kolonien straffes man med en maskin som riper det «bud» man har forbrutt seg mot inn i huden på fangen. Dette stadig dypere så han etter hvert dør av det. Legg merke til dette: Fangen kan ikke selv lese det! Han dør, så hvordan kan han lære noe som helst? I novellen spiller fangen (og forbrytelsen!) en ubetydelig rolle, men offiserene bruker svært lang tid på å snakke om selve maskinen. (Fangen finner imens litt sammen med sin fangevokter, som også kjeder seg mens de venter.) Noen ganger straffer man bare for rettferdighetens skyld, men da kan hensikten med hele straffen – at mennesker skal endre seg – også gå tapt.

Samfunnskontrakt

Hvorfor skal man overhodet bruke straff? Straff er belønnende for den person som utfører straffen. Når man straffer fører det ofte til at de handlinger som førte til straffen helt opphører. Hvis man langer ut etter hunden når den gjør noe galt, springer den bort og slutter med en gang. Hvis man gir barnet husarrest kan det ikke gå ut og knuse ruter (hun kan jo gjøre det innefra, men se bort fra det nå). Straff kan også være del av et sett av regler som holder sammen samfunnet, en såkalt kontrakt mellom borgere og stat. Fengsel og bot hører inn under dette. Når det er tale om fengsel handler det også om rettferdighet overfor den som er blitt gjort urett. I Norge er det ulovlig å ta igjen mot andre med vold, så staten gjør det i stedet ved å påføre en straff. Da forebygger man blant annet en spiral av vold og gjengjeldelse. Dessverre ser det ut til at disse straffer heller ikke har noen stor forebyggende effekt og noen av de samme bivirkninger som nevnt ovenfor.

Bivirkninger

Kan man ønske straff? I Dostojevskijs romaner spiller straff (og smerte) ofte en positiv rolle som noe som forsoner et menneske med seg selv, sine handlinger og sitt vesen og innvarsler en stor forandring hos denne. I en moderne verden er mange plaget av skyldfølelse hvor det jo ikke finnes en sosial straff eller sanksjon. I terapi er det også vanlig å finne et ønske om straff, eller til og med regelrett selvavstraffelse. Det kan så igjen føre til skyldfølelse, paradoksalt nok. Straff kan i noen situasjoner være fint, men i hverdagen er straff ofte lite brukbart. Selv om det fjerner atferden med en gang, har det mange «bivirkninger» som jeg nevnte før, som ofte først kommer etter lang tid.