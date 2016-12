- Vi har blitt mer futsalsmarte

– Det skjedde noe etter oppvaskmøte tidligere i høst da vi manglet flere spillere i forbindelse med de to første bortekampene. Da sa jeg tydelig fra at alle er nødt til stille, med mindre man er skadet. Det hjalp veldig. Vi er en kompisgjeng som kjenner hverandre godt og tåler når noen sier fra, sier spillende administrator på Vesterålen Futsal, Tobias Nygård Vibe.

Ligger godt an

Formkurven til futsallaget har virkelig vært oppadstigende siden bortetapene mot Vegakameratene og Krohnsminde i november. Siden fulgte solide seire mot Grorud, Hulløy, Nordpolen (2 seiere), KFUM og sist, Grorud. Når lagene tar juleferie ligger guttene fra Vesterålen på en fin andreplass, ett poeng bak tromsø-laget Nordpolen. Sjarmtrollan, på tredjeplass har riktignok spilt tre færre kamper, men Nygård Vibe er likevel strålende fornøyd med plasseringen.

– Vi begynner å komme i rute. Bortsett fra førstehelga har vi klart å stille et sterkt mannskap. Nå har vi plukka såpass mange poeng at vi ligger godt an, sier Nygård Vibe.

Bedre defensivt

På spørsmål om hva fotballadministratoren og lagkameratene har blitt bedre på siden i fjor, svarer han:

– Vi har blitt mer smarte. Vi har utviklet flere trekk i overtallsspillet og har samtidig blitt flinkere til å ramme inn forsvarsspillet når vi er i undertall.

At rekrutteringen til troppen også blir bedre, er noe han trekker fram som et fortrinn.

– Mange har tatt steget. Det kommer stadig opp nye gutter fra Vesterålen som vi følger godt med på. Noen skal ta over etter oss veteraner en gang også, sier 26 år gamle Nygård Vibe.

– Godt utgangspunkt

Den gode tabellplasseringen til tross, Nygård Vibe og Vesterålen Futsal har ikke justert målsettingene de hadde før sesongen.

– Hovedprioriteten er fortsatt å unngå nedrykk. Akkurat nå ser det bra ut. Samtidig vet vi at januar og februar blir tøffe med flere jevne kamper. Med tanke på sesongoppkjøring, og mulige landskamper, kan det være at vi må unnvære flere sentrale spillere da. Derfor er det godt å ha et godt utgangspunkt før den tid, utdyper han.

Bedre på dødball

Fornøyd med første halvdel av sesongen er også Mathias Dahl Abelsen. Han blir av mange regnet som Vesterålen futsals kanskje beste spiller og er godt fornøyd med egen innsats, så langt.

– Bortsett fra at vi sviktet første helgen, har det vært veldig bra. Nå gjelder det bare å holde seg i toppen, sier han.

I likhet med Nygård Vibe, mener Dahl Abelsen at han og lagkameratene har hatt en jevn progresjon siden i fjor.

– Jo flere kamper vi spiller, jo bedre blir vi selvsagt. Jeg synes vi har fått mer futsal i oss og har bedre presisjon i spillet. Men vi kan bli bedre til mye. For eksempel kan vi utvikle flere trekk på dødball, noe flere av lagene er gode på, sier han.

- Må beholde alle

Den slepne midtbanespilleren tror at Vesterålen futsal er såpass gode at de kan holde tabellplasseringen helt inn.

– Men da må vi beholde alle spillerne utover i sesongen, noe som er vanskelig å si om vi klarer siden det kan bli litt uforutsigbart hvem vi har med oss, slår Mathias Dahl Abelsen fast.