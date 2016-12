Mobildekningen tilbake i Lofoten

Da det ble brudd i sjøkabelen rekvirerte Telenor et kabelskip for å rette på feilen, men på grunn av været "Urd" ble skipet værfast i Svolvær.

Derfor har selskapet jobbet med flere løsningen parallelt i påvente av at utskiftningen av sjøkabelen kan skje.

Nå har Telenor i samarbeid med Lofotkraft og entreprenørene funnet en løsning, og dekningen er nå tilbake de aller fleste stedene. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

- Det har vært arbeidet iherdig de siste dagene med å løse kabelfeilen i Nappstraumen i Lofoten. Vi har nå lykkes i å finne en midlertidig løsning ved å benytte ledig fiber hos Lofotkraft. Det har vært en svært omfattende jobb og vi er glade for at de fleste av våre kunder nå endelig er på nett igjen, og har stor forståelse for de ulempene dette har medført for våre kunder, sier dekningsdirektør i Telenor Norge, Bjørn Amundsen.

Sjøkabelen i Nappstraumen vil bli skiftet ut så snart været tillater det.