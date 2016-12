Det postfaktuelle samfunnet

I avisen kan man av og til lese at vi lever i det postfaktuelle samfunn. Det er inspirert av den amerikanske presidentkandidat Donald Trump, som tilsynelatende kan si omtrent hva det passer ham uansett om det er sant eller falsk – folk stemmer på ham allikevel. Det postfaktuelle handler om at informasjonsstrømmen er blitt så enorm og kildene så mangfoldige og uredigerte bl.a. på sosiale medier, at falske budskaper kan spre seg raskt og lett finne tilhengere. Men hvordan lykkes faktuelt usanne politiske budskaper med å ha stor betydning?

Dårlige til å huske

Vi er ikke spesielt gode til å huske facts. Hjernen er bygget til å finne rundt og til å huske mennesker og ting som har direkte med menneskelige relasjoner å gjøre. Men årstall, som for den franske revolusjon, er ikke lett for hjernen å erindre seg uten hjelp, da den ikke hadde bruk for det da den ble bygd for flere tusen år siden. Det gjør det også vanskelig å overskue når noen sier at den franske revolusjon var 1879 fordi vi ikke husker når det egentlig var. Hvem husker arbeidsledighetsraten?

Tilgang på facts

Hjernen har heller intet problem med å romme motstridende informasjon. Det er nemlig ikke all vår viten som er aktivert på samme tid og således kan være åpen for motsigelse. Hva er sannsynligheten for å bli utsatt for blind vold i Stokmarknes? Den er vel nesten fraværende. Men hvis man en sen kveld møter noen mennesker som ser illevarslende ut, vil man være i en annen tilstand hvor man ikke har tilgang på den informasjon: hvor hjernen ikke finner den relevant. Når du møter noe farlig skal du jo beskytte deg og ikke stå å tenke over statistikk! Når Trump sier at amerikansk økonomi er på vei ned i et stort, sort hull, aktiverer det ikke en fornuftig, språklig del av hjernen, men den tilstand vi kommer i når vår eksistens er truet og hvor tørr statistikk virker skjødesløst naivt.

Fellesskap er viktig

I et berømt forsøk (Asch’s) viste man ett bilde av én strek og ett med 3 ulike streker og bad en gruppe mennesker om å svare hvilken av de 3 var like lang som den på det andre bilde. Svaret var åpenlyst. Alle i gruppen unntatt én var leid inn til å gi et bestemt, feil, svar. Forsøkspersonen var den siste som skulle svare, og forsøket gikk ut på å se om mennesker gjennom gruppepress kan si noe som åpenlyst ikke er sant. Det kan de, over 12 forsøk ga 75% minst én gang samme, feile svar som de andre. 25% gjorde det aldri. Når man har opplevd det rush det er å stå i en stor gruppe som alle roper det samme, blir man visst aldri den samme igjen, sier de.

Journalisten Will Storr skrev i den fine bok «The Heretics» om en konferanse for såkalte «skeptikere», folk som var for kritisk tenkning og imot ting som religion og alternativ behandling. Det han fant var ikke uavhengige fritenkere, men mennesker som hadde hørt mye og lest lite selv, som søkte et stort, nesten religiøst fellesskap. Disse var intelligente unge mennesker, men deres kritiske begavelse var ikke spesielt aktiv den kvelden hvor de gjorde felles front mot noe de knapt visste hvorfor de var imot.

Mennesker påvirkes veldig av de fellesskaper de deltar i, og Trumps fellesskap rundt et ødelagt Amerika og en likegyldig, fjern elite spiller på et berusende, fellesmenneskelig behov for å stå sammen. Hvem kjenner ikke det?

Tillit

Det er ikke alltid det ser slik ut, men (vel)fungerende menneskelige fellesskaper baserer seg i høy grad på tillit. Penger er intet verdt i seg selv, kun som en lovnad om verdi alle støtter opp om. Verden er blitt veldig komplisert, og mennesker er like avhengige av andre som vi alltid har vært. Men vi er nå avhengige av mennesker vi aldri har møtt. Uten tillit faller verden sammen. Når den voldsramte kvinne stoler på sin psykopatiske mann, bruker hun strategier som fungerer overfor nesten alle, og i samfunnet som helhet. (Bare ikke overfor ham.) Vi stoler lett og automatisk på det andre sier; det er vi nødt til. Det er eksistensielt problematisk for et vanlig menneske å innse at en annen lyger henne rett opp i ansiktet.

Skamløshet

Disse er noen årsaker til at mennesker lett tror på løgner (les flere i Storrs bok). Trump er heller ikke den første som tar en Trump. Kanskje skamløsheten henger lavere enn før, jeg vet ikke. Men vi er alle mennesker, så i stedet for å fordømme amerikanerne bør man heller spørre seg selv: Hvem er min Trump? Hva tørr jeg ikke tvile på?