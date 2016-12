Hevder prisene er uetiske

- Man venter å få tilbakebetalt investeringer som er gjort i utvikling av legemidler, på ekstremt kort tid og med ekstremt høy fortjeneste. Dette mener jeg er uetisk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i torsdagens utgave av Dagens Næringsliv.

Leder av Beslutningsforum og leder av Helse nord RHF, Lars Vorland er bekymret over de høye prisene på legemidler til avisen. I 2016 er det godkjent medisiner som til sammen betyr en reell kostnadsvekst på 300-350 millioner kroner for sykehusene, ifølge anslag fra Beslutningsforum for nye metoder, skriver Dagens Medisin.

Vorland sier at amerikansk helsepersonell har beregnet at prisene fra legemiddelindustrien er omtrent 1000 ganger så høye som produksjonskostnadene for enkelte medisiner. I følge Vorland kan en kur av ny kreftmedisin koste cirka 200 dollar å produsere, mens prisen industrien tar er 200.000 dollar.

- Det er for meg helt ubegripelig at de må ta så høye priser. Med så mange kreftpasienter som det er i verden, må det være veldig fort gjort å tjene inn kostnader for forskning, sier Vorland til DN.