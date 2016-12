- Jordskjelvet kan ha blitt kjent i Vesterålen

- Det var et kraftig jordskjelv med styrke 3.7. Det kan ha blitt følt i Vesterålen, men ikke av mange, sier seismolog ved NORSAR, Dr. Conrad Lindholm.

Ifølge Lindholm er det ikke uvanlig med jordskjelv i vår region.

- Det er flere små skjelv i regionen hele tiden, sier han.

Mange meldte om jordskjelv i Meløy Ørnes (NTB): Grytidlig torsdag morgen ble det registrert et jordskjelv med en styrke på 2,8 i Meløy kommune i Nordland

Alex Robins i Sigerfjord var i morgentimene i dag i kontakt med VOL med spørsmål om det var jordskjelv han hadde kjent i sekstiden torsdag morgen.

- Hele huset ristet og hørte en står smell dermed trudde jeg at det kunne vart lyn som slått inn en plass. Jeg hadde besøk og han sa dette var to ganger først litt svakere og deretter et som var sterkere, sier Robins.

VOL har ikke fått bekreftet at det Robins kjent var jordskjelv, men ifølge Lindholm kan det altså ha vært et jordskjelv Robins kjente.

Aktivitet

Skjelvet ble registrert klokken 5.30. Seismolog Steven J. Gibbons hos NORSAR Gibbons sier slike jordskjelv skjer om lag annethvert år, og at det gjerne kommer to eller tre i samme størrelsesorden.

– Så dersom det kommer nye jordskjelv den nærmeste tiden, er det ikke overraskende, sier Gibbons.

I Meløy er det flere ganger i året jordskjelv.

Sammentrekninger

NORSAR har i dag flere målestasjoner rundt om i landet. Conrad Lindholm sier til VOL at man med det tette nettverket av nye målestasjoner kan nå for første gang også lære hvordan jordskorpen deformeres.

- Når jordskjelvet bryter forkastningen, som er jordskjelvets bruddflate, kan det være som følge av sammentrykking, som på fagspråket heter kompresjon, eller strekking (ekstensjon), av jordskorpen. Det vi ser av de nye dataene, er at jordskjelvene på kontinentalsokkelen og langs eggakanten i stor grad skyldes sammentrykking av jordskorpen.

Langs kysten, og særlig rett vest for Svartisen, er det grunne skjelv som skyldes at jordskorpen strekkes. Dette peker på to motsatte prosesser som årsak til jordskjelvene.