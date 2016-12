Kan bli omkamp om Lofoten i Finnmark Ap

AUF har håp om Lofoten-seier på Aps landsmøte Oslo (NTB): Motstanden mot oljeutvinning i nord har økt i Arbeiderpartiet, og AUF håper å få samlet partiet om et nei til konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja under landsmøtet.

Vedtakene i Troms og Finnmark Ap om å si nei til konsekvensutredning har gitt motstanderne vind i seilene foran landsmøtet til våren. At Troms sa nei var ventet, men at Finnmark Ap skulle gjøre det samme, var det få som trodde på forhånd.

Med 24 mot 17 stemmer sa fylkeslaget nei til konsekvensutredning i november, på tvers av redaksjonskomiteens flertallsinnstilling.

– Et arbeidsuhell, ifølge kilder som kjenner Finnmark Ap godt og som ønsket et annet resultat. Godt forhåndsarbeid av AUF og solid representasjon fra østfylket og Indre Finnmark, skal være forklaringen. Nå rustes det til omkamp.

Finnmark Ap skal ha årskonferanse i Alta 25. og 26. mars. At Lofoten-slaget der vil bli diskutert er høyst sannsynlig. Nye føringer kan komme til Finnmarks delegater på landsmøtet i Ap måneden etter.

– Det er usikkert hva som skjer videre. Jeg har ikke fått forlydender om at vedtaket fra november kan bli gjort om under årskonferansen, men mye kan skje før den tid, sier Alf E. Jakobsen til NTB.

Den mangeårige Hammerfest-ordføreren og tidligere stortingsrepresentanten er nestleder i Finnmark Ap og en markant talsmann for oljenæringens framtid i nord.

– Noen er glade for vedtaket som ble fattet, andre er mindre happy. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg ønsker å utnytte petroleumsressursene i Barentshavet og andre havområder i landsdelen, men vil selvsagt respektere de avgjørelser som Finnmark Ap fatter, sier han.

Støre vil ikke særbehandle Lofoten og Vesterålen Oslo (NTB): Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre vil ikke behandle Lofoten annerledes enn andre potensielle områder for oljeboring, og sier klima ikke kan brukes som argument i ett område.

Dagens Næringsliv skrev onsdag at det kan gå mot et kompromiss i Ap om Lofoten. Nordland Ap, som er for konsekvensutredning, åpner for at dette bare skal gjøres i deler av de omstridte blokkene Nordland VI og VII og Troms II.

– Arbeiderpartiet har tradisjon for å finne kompromisser som vektlegger både industri, verdiskapning og andre hensyn og dessuten er basert på kunnskap, sier fylkesleder Bjørnar Skjæran, som sitter i Aps sentralstyre.

Alf E. Jakobsen åpner for det samme og tilføyer at prosessen også kan gjennomføres trinnvis.

– Vi kan ta dette i flere omganger, for eksempel ved å si ja til konsekvensutredning av deler av dette området nå og heller diskutere en eventuell åpning for petroleumsvirksomhet senere. Men mye kan skje før landsmøtet, sier han.

Innad i Ap så vel som i LO har striden om Lofoten rast i flere år. Sterke krefter ønsker et endelig nei til konsekvensutredning, men energi- og miljøpolitisk talsperson Terje Lien Aasland tror partiet kommer til å følge dagens linje.

– Min oppfatning er at fiskeri og næringsliv er mest bekymret for seismikkskyting eller synet av oljerigger i horisonten. Dette tror jeg industrien kan løse, som den har løst andre problemer, sier Aasland til DN.

Ap-leder Jonas Gahr Støre slo tidligere denne uken fast overfor samme avis at Lofoten ikke skal behandles annerledes enn andre potensielle områder for oljevirksomhet.

Mens SV, MDG, Venstre, KrF og Sp sier nei til konsekvensutredning og til nå har klart å hindre dette, har Høyre, Ap og Frp vært for.

– Fremskrittspartiets programkomité vil åpne for konsekvensutredning, med den hensikt å åpne områdene for petroleumsvirksomhet, sier Frps Harald T. Nesvik, som er nestleder i partiets programkomité. (©NTB)