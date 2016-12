I sommer var jeg på besøk hos en god og blid venninne som har et koselig sommerhus i den finske skjærgården. Over stuedøren hang det et skilt fra Vinterkrigen som morfaren hennes hadde hengt opp:

«Tänk på den gemensamme trevnaden. Var trevlig!»

Det var både klokt og litt komisk, syntes jeg. En litt arg oppfordring om å være grei og snill for å bidra positivt til fellesskapet, uansett størrelse (innad i familien, blant venner og bekjente, på jobb osv). Finnene er jo ikke akkurat kjent for å være det muntreste folkeslaget i Norden. De har vært gjennom så mye krig, invasjon og elendighet, at det er jammen godt gjort å holde humøret oppe der borte. Oppfordringen med utropstegn(!) er viktig: vær trivelig – for er du trivelig vil det bli hyggeligere for de rundt deg! Det vil ofte ha en deilig dominoeffekt å være blid. Jeg husker jeg tenkte at det der, det burde være et mantra i de årlige statsministertalene.

Du har sikkert ofte tenkt over eller i hvert fall merket hvor deilig det er når noen smiler til deg? Når du omgås blide mennesker? Når barnet ditt smiler for seg selv eller til deg, når en fremmed på gaten smiler? Helt uoppfordret og uten ord? Har du forsøkt å smile til fremmede bare for å se effekten det har på andre?

Du som leser, inviteres nå til å lukke øynene, smile for deg selv (tving det frem om dette traff deg på en litt gretten morgen) og tenke på en du kjenner som ofte er blid. Kanskje er det kona di? Faren din? Kanskje er det han joviale artigkaren på jobben? Er det ikke slik i din hverdag at du ønsker å tilbringe mer tid sammen med de som har et smil på lur? De som løfter deg opp, gir deg energipåfyll og som du føler deg bedre av å være rundt.

Det er kanskje det man trenger mest når det er som mest stressende og lista over burde-skulle-måtte i forbindelse med juleforberedelser henger over en. Gjør deg selv og oss andre i flokken en tjeneste og forsøk være mer blid, selv om det føles anstrengt og rart kanskje, vil du selv få det bedre. Du kan nemlig påvirke ditt eget humør.

Kraft & Pressmann gjennomførte i 2012 en studie ved University of Kansas hvor de gjorde et interessant eksperiment. De undersøkte hvordan man kan påvirke stressresponser ved å manipulere ansiktsuttrykk, i all hovedsak det å smile. De fant at når mennesker smiler, reduseres stressnivået i kroppen som igjen er godt for hjertet og som underbygger ordtaket om at en god latter forlenger livet. Ved å bruke muskulaturen i ansiktet som kreves for å smile, selv på dager hvor man er i dårlig humør, vil hjernen bli trigget og dermed bli lurt til å tro at vi har det bedre enn vi faktisk har det. Ergo, det er en svært god idè å smile litt ekstra på en mindre god og stressende dag. Kraft og Pressmann fant at deltakerne i studien som ble instruert til å smile hadde lavere hjertefrekvens etter stressende aktiviteter sammenlignet med de som ikke smilte i studien. Kanskje enda mer overraskende, fant de at de frivillige deltakerne som tvang frem smil hadde lavere hjertefrekvens sammenlignet med de som hadde nøytrale (verken smilte eller annet) ansiktsuttrykk.

Det er flere studier og forskning som støtter Kraft og Pressmann. Man har blant annet funnet at mennesker som smiler ofte opplever lavere nivå av stress, blant annet fordi lykkehormonet endorfiner frigis når man smiler, noe som skaper indre velvære og lykkefølelse. Smilende mennesker rapporterer i tillegg mindre smerter, de viser seg å ha bedre immunforsvar og de kan til og med ha lavere blodtrykk. Videre kan det å smile øke oppmerksomhetsevnene, som igjen gjør deg mer effektiv. Til deg som ser etter en kjæreste: mennesker som smiler oppfattes av andre som mer attraktive. Som om ikke alt dette var nok, viser forskning at disse smilende menneskene også oppleves som mer tillitsfulle, diplomatiske og at andre mennesker ønsker å tilbringe mer tid sammen med de.

Vi som jobber i en bransje, preget av alle de vonde lidelsessymptomene, med pasientenes såre historier, gråt, tristhet og skamfølelse, sinne og aggresjon, med deres fortvilelse og rådvillhet, deres irritasjon og resignasjon, med mennesker som har det så vondt at ord ofte blir fattige. Det å få høre om deres traumatiske oppvekster, samliv og historier, gjør kanskje at vi setter ekstra stor pris på når mennesker og spesielt når pasienten har det godt; når de kommer smilende (og nesten vil skjule smilet, fordi det passer seg vel ikke, å gjøre til en psykolog?) og sier ”jeg tenkte egentlig å avlyse timen i dag, for nå går det så bra med meg!”.

Da pleier jeg å si at ”så uendelig godt at du kom likevel og ikke avlyste. Det er jo så fantastisk å få muligheten til å se deg ha det bra, også".

Å smile er for øvrig og som du vet, helt gratis og ikke spesielt risikofylt. Mener bestemt det ikke har noen lumske bivirkninger heller. Verken flatulens eller munntørrhet. Forskning har funnet at det er bra for deg. Du vet nå at til og med det å tvinge frem et smil er bra for deg. Så en siste formaning nå før vi tar fatt på et nytt år, prøv, om så bare vi kan forsøke litt mer å være litt ekstra grei; smil for den gemensamme trevnaden!