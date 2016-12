Nydelig perlemorhimmel:

Under et kortvarig opphold i regn- og ruskevær fredag formiddag, dukket det opp et spesielt fenomen på himmelen i Vesterålen. Therese Skoglund var på jobb på Viltkroa i Langvassbukt da hun så et spesielt lys på himmelen. Det er trolig snakk om perlemorskyer, som lesere har tipset flere medier om i distriktet de siste dagene.

- Jeg så det gjennom kontorvinduet, og måtte ta bilde. Jeg har aldri sett noe slikt før, sa Skoglund til VOL fredag.

I finværet lørdag formiddag var fenomenet igjen å se på himmelen i Vesterålen, denne gangen med enda flere lysende perlemorskyer i vakre farger.

Ifølge YR.no er dette skyer som ligger høyt oppe i atmosfæren. De oppstår gjerne i sammenheng med værsituasjoner som gir sterk vind i lavere nivå. Perlemorskyene består oftest av iskrystaller. Når sola skinner gjennom disse iskrystallene så reflekteres sollyset i skyen.

Skyene forekommer ikke så ofte, og er vanligst å se om vinteren, når sola står lavt.