Perlemorskyer over Vesterålen

Under et kortvarig opphold i regn- og ruskevær fredag formiddag, dukket det opp et spesielt fenomen på himmelen i Vesterålen. Therese Skoglund var på jobb på Viltkroa i Langvassbukt da hun så et spesielt lys på himmelen. Det er trolig snakk om perlemorskyer, som lesere har tipset flere medier om i distriktet de siste dagene.

- Jeg så det gjennom kontorvinduet, og måtte ta bilde. Jeg har aldri sett noe slikt før, sier Skoglund til VOL.

Odd-Ovar Olsen ved Meteorologisk Institutt sier til NRK at de har fått flere bilder fra folk som har sett perlemorskyer de siste dagene.

Ifølge YR.no er dette skyer som ligger høyt oppe i atmosfæren. De oppstår gjerne i sammenheng med værsituasjoner som gir sterk vind i lavere nivå. Perlemorskyene består oftest av iskrystaller.

– Når sola skinner gjennom disse iskrystallene så reflekteres sollyset i skyen, forklarer Olsen til NRK.

Skyene forekommer ikke så ofte, og er vanligst å se om vinteren, når sola står lavt.