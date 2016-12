Roses for brannslukking

Klokken 01.00 natt til onsdag gikk brannalarmen i Melbu kirke. Kirkeverge Kjell Barosen fikk varsling om alarmen på mobilen sin.

– Brannalarmen gikk, jeg hoppet i bilen og kjørte rett til kirken. Jeg var der tre-fire minutter senere. Da jeg kom kunne det ikke ha brent lenge. Det var en brannvarsler i taket rett overfor.

Kastet påtent papir inn i kirka Det ble natt til onsdag meldt om skadeverk på Melbu kirke. Et vindu på kirka er knust, og et påtent papir er kasta inn i kirka.

– Kjentes uvirkelig

Baronsen ringte til 110-sentralen, som igjen kontaktet brannvesenet og politiet som begge rykket ut til stedet.

– Det kjentes litt uvirkelig å komme dit. Jeg kjente røyklukta da jeg kom inn i kirken, og jeg så at det var et vindu som var knust og at det lå noe papirlignende på bakken som hadde brent ei stund.

Baronsen fikk raskt tak i vann som han fikk tømt over papiret før brannen klarte å spre seg.

– Det var et godt stykke som var svidd i gulvet. Hvis det hadde gått lengre tid ville det nok blitt mer skade. Det var veldig skremmende, særlig når jeg vet hvor tørr kirken er, og hvor lite som skal til for at hele kirken tar fyr.

Han har vært kirkeverge i 15 år. Noen år i Melbu kirke, og noen år i Hadsel kirke. Det er egentlig kona Kerstin Baronsen som er kirkeverge på Melbu, men i den siste tiden har han Baronsen fungert for henne i Melbu kirke.

– Jeg har aldri opplevd lignende.

Skadeverk på Melbu kirke: Politiet etterforsker hendelsen Natt til onsdag meldte operasjonssentralen ved Nordland politidistrikt at en rute i Melbu kirke var knust, og at et påtent papir var blitt kastet inn i kirka.

– Viktig og god jobb

Det ble gjort undersøkelser i natt av politipatruljen. Nå ligger saken til videre etterforskning.

– Saken følges opp, og det er foreløpig ikke noe nytt. Vi har ingen mistenkte, sier operasjonsleder Kåre Munkvoll.

Brannsjef Øyvind Skjørholm sier at brannvesenet rykket ut så snart de fikk melding om alarmen.

– På tur til Melbu fikk vi melding om at kontaktpersonen var til stede og hadde slukket brannen selv.

Brannvesenet var i kirken frem til politiet tok over.

– Vi ser veldig alvorlig på hendelsen. Dette var en farlig situasjon. Hvis ikke kirkevergen hadde avverget situasjonen så raskt, kunne senarioet vært noe helt annet. Gamle kirker som Melbu kirke er knusk tørr, og det er minutter og tilfeldigheter som skiller katastrofer fra slike hendelser. Kirkevergen gjorde en viktig og kjempegod jobb og fulgte alle prosedyrene. Det er i stor grad takket være han at det gikk så bra, sier Skjørholm.

Brannvesenet i Hadsel har økt beredskapen nå i romjula og rundt nyttår. Et vaktlag (fem personer) har beredskapsvakt helt frem til 2. januar. De har med andre ord dimensjonert opp beredskapen i Hadsel.