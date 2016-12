Send oss dine nyttårsbilder!

Selv om værmeldinga ikke er den beste, regner vi med at litt vind og sludd ikke skremmer vesterålingene fra å ta seg en real feiring utendørs. VOL har derfor hentet frem igjen våre tips til hvordan dere kan ta gode bilder av nyttårsfeiringen.

Del gjerne dine bilder med oss og våre lesere! Bildene kan sendes til red@vol.no, eller MMS "vol tips" til 2399.

Hvordan ta bra bilder i mørket?

Det første du må ha et forhold til når du skal ut og ta nyttårsbilder er begrepet "lukkertid". Når du tar bilder i dårlig lys vil nemlig kameraet åpne lukkeren sin ekstra lenge for å få nok lys til at motivet fester seg. Dermed vil håndholdt kamera som regel være utelukket. Skaff deg et stativ, eller sett kameraet på et annet stødig underlag når bildet tas.

Hvis du har et kompaktkamera vil det være lurt å stille det på nattinnstilling, ofte merket med symbol av måne og stjerner.

Har du et speilreflekskamera anbefaler vi at du velger innstillingen som ofte heter S - og er forkortelsen for "Shutter" (lukker).

For å få de flotte bildene av folk som snurrer stjerneskudd eller raketter som går til værs bør du velge lukkertider som er rimelig korte. Ett til to sekunder holder som regel i massevis. Raketter beveger seg som kjent fort.

Hva med blitz?

Blitz kan også være en fin effekt når du tar bilder i mørket, særlig der hvor du har mennesker eller andre motiver i forgrunnen som du vil lyse opp. Har du et kompaktkamera er det fortsatt nattinnstillinger som gjelder. Har du speilrefleks kan du finne frem til innstillingen for sakte blitz-synkronisering.

Du vil som regel oppleve at det blir for mye lys på de første bildene. Juster deg ned trinn for trinn inntil du finner suksessoppskriften. Det er som regel ingen som får det til på første skuddet.

Til sist kan det også være på sin plass å minne om at foto er mer enn teknikk. Et flott bilde av en rakett på svart himmel er fortsatt bare et bilde av en flott rakett på en svart himmel. Men om raketten går av over byen eller bygda du elsker, eller i en annen flott ramme og sammenheng - da har du nyttårsbildet i boks.

Og for all del - nyttårsbilder kan like gjerne tas inne rundt kalkunen.

Lykke til!