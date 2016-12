Godt nytt år, Vesterålen!

Vi vil med dette ønske dere alle sammen et godt nytt år.

2016 har vært et innholdsrikt nyhetsår i Vesterålen, hvor særlig kampen for Andøya flystasjon har preget nyhetsbildet på VOL og andre lokalaviser i regionen. Nå er 2017 igang, og vi har tro på et minst like nyhetsrikt år - blant annet med stortingsvalg.

Les gjerne vår sak fra lørdag ettermiddag om årets mest leste saker på VOL.

Takk for følget til alle våre lesere, følgere, intervjuobjekter, tipsere, annonsører - kort sagt, alle sammen! Godt nytt år!