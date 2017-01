Solberg hyller dristige nordmenn

– Selv om vi lever i en tid med usikkerhet, så føler jeg optimisme. Jeg har tro på Norge, og jeg har tro på nordmenn, sa statsministeren i den tradisjonsrike nyttårstalen som norske regjeringssjefer har holdt siden 1946.

Hun slo fast at politikere kan legge til rette for nye jobber, men la til at det er opp til dristige menn og kvinner å skape jobbene og sørge for de viktige gjennombruddene.

– Framover må vi skape et større rom for de personlige initiativene. La oss bruke det nye året til å heie fram dem som skaper de nye jobbene, framholdt Solberg.

– Inspirerer

I sin fjerde nyttårstale trakk statsministeren fram fem personer som hver på sitt vis har inspirert henne i året som har gått.

Hun fortalte om forskeren James Lorens og bedriften BerGenBio som har utviklet en ny kreftmedisin, om legen Christian Mide som har funnet opp en sprøyte som enkelt og sikkert kan koble fra brukte sprøytespisser, om Jimmy Pedersen og Kafé X som tilbyr rusfrie aktiviteter til mennesker med rusproblemer i Tromsø og om sykepleier Mohsen Jamei, som flyttet middagen på Bjørkelia bokollektiv på Gjøvik fra midt på dagen til klokken halv fire.

– Resultatene er fantastiske. De eldre har gått opp i vekt, sover bedre om natten og er mer aktive, sa statsministeren.

Hverdagsintegrering

I fjor skapte statsministeren årets nyord, ifølge Språkrådet, da hun i nyttårstalen sin snakket om hvor viktig hverdagsintegrering er. Ordet brukte hun også i år, med henvisning til norsksomaliske Aisha Ali Mohammed, som kjører buss i Oslo.

– Hun har fått kritikk for at hun gjør en manns arbeid og for at hun bruker bukser. Men hun har også fått kritikk av etniske nordmenn fordi hun kjører buss med hijab, sa statsministeren og fortsatte:

– Er du så heldig å havne på hennes buss, håper jeg du gir henne et varmt smil. Da bidrar du til hverdagsintegreringen.

Kina

Statsministeren nevnte ikke flyktningkatastrofen i Midtøsten, krigen i Syria, det amerikanske presidentvalget, de mange terroranslagene rundt om i verden eller den britiske EU-avstemningen med ett ord i en nyttårstale som bare i beskjeden grad tok for seg det urolige og på mange måter oppsiktsvekkende året som ligger bak oss.

Men Solberg gjentok at hun er glad for at Norge har normalisert forholdet til Kina og snakket varmt om betydningen av internasjonalt samarbeid.

– Historien om Norge viser at både vår velstand og vår trygghet skapes best sammen med andre. Krefter som er skeptiske til handelssamarbeid og felles sikkerhet er nå på fremmarsj. Jeg forstår at det skaper usikkerhet, sa hun.

