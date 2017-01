Vil investere 32 millioner på Børøya

– Dette har vi ventet en god stund på. Vi er tilfreds og glad, sier Ivan Hansen (31) og faren Finn Hansen.

Tømmervikgruppen AS har fått ja til å kjøpe 10 dekar på industriområdet på Børøya fra kommunen. Dermed vil de flytte fabrikken fra Tømmervika og utvide stort. I dag produserer de 115.000 paller i året og har et mål om å øke til 640.000 paller.

Kommunen har lovt at papirer skal være i orden før nyttår, og da vil bedriften kunne sette i gang arbeidet.

Familiebedrift

I 1989 flyttet familien Hansen fra Båtsfjord til Stokmarknes, og kjøpte bygget der pallefabrikken står i dag. I 2009 tok Finn over fabrikken.

Ivan Hansen er opprinnelig kokk, men på grunn av kneproblemer har han måtte legge fra seg yrket. Nå jobber han med opptrening og skal opereres før han skal jobbe 100 prosent i Tømmervikgruppen. Han blir daglig leder.

– Jeg begynte å jobbe her for å avlaste pappa, men så oppdaget jeg at dette kanskje er liv laga. Finn Hansen jobber halve året på havet som skipper og eier to båter. Innimellom er han med å styre skuta på pallefabrikken.

– Han er et unikum av en mann, sier sønnen.

Vokser

– Fabrikken har sakte, men sikkert vokst. Men det er et tøft marked.

De kom til et punkt hvor de enten måtte satse eller avslutte fabrikken.

– Dagens bygg holder ikke mål. Når andre satser, så tørr vi også. Vi vet at oppdrettsnæringen vokser. Myre er snart Norges største fiskerihavn. Ellers er det flere bedrifter i regionen, deriblant Norway Seafoods på Melbu, som trenger paller. Derfor ser vi trygghet i dette.

Tømmervikgruppen har i dag konkurranse fra utlandet, særlig pallefabrikker i Finland. Der er transportprisene lavere siden Finland er EU-medlem.

– Vi må være konkurransedyktige for å få kunder. De fleste vil handle lokalt, men det handler om pris. Vi sliter med at de konkurrerer oss ut. Nå kjøper vi roboter og får opp produksjonen, og får dermed ned prisene.

– Vi ser fremover, og har stor tro på dette. Fiskeri- og oppdrettsnæringen vokser. Alle varene skal ut, og da trenger de paller.

Nordlaks er deres desidert største kunde.

– Det er de som gjør at vi kan ha en slik industribedrift.

Vil leie ut lokaler

Med et større bygg vil det også bli mulighet for å satse på flere «biprodukter», for eksempel produksjon flis og ved.

– Det er mye flis som vi kapper av materialet. Det er bedre å lage noe av dette enn å betale for å bli kvitt det.

– Vi bygger så stort at har vi plass til å utvide, sier Finn.

Dagens bygg er 600–700 kvadratmeter, men med mange upraktiske rom.

Nybygget er tenkt å være 30 meter bredt og 80 meter langt. Antallet etasjer er ennå ikke bestemt.

– Vi planlegger et strømlinjeformet bygg etter samlebåndsprinsippet. Da vil en mann kunne gjøre arbeidet som tre personer gjør i dag.

Hansen vil bygge ekstra stor plass slik at de kan ha andre ting i bygget. For eksempel leie ut kontor eller lager. En idé de har er å åpne et dekkhotell.

10 ansatte

De vet ennå ikke hva de skal gjøre med bygget i Tømmervika. I dag er det fem arbeidere på fabrikken. Etter hvert ser de for seg at det vil bli behov for rundt 10 ansatte.

–I begynnelsen vil det være fem ansatte, men når vi utvider vil vi få inn flere arbeidere. Vi satser på dette og har full tro på det, sier Ivan.