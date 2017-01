Jakter på nordområdehelt

- Vi vil oppfordre alle til å sende inn nominasjoner, sier direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, i en pressemelding.

Prisen består av 50 000 kroner og deles ut i Bodø under den årlige High North Dialogue-konferansen i april.

Åpent for søringer

I fjor ble prisen tildelt den tidligere finske statsministeren Paavo Lipponen, som i en årrekke har jobbet for å styrke næringsutvikling i nordområdene.

- Helten vi leter etter kan befinne seg i den innerste fjord eller i en millionby, midt i offentlighetens lys eller på et bortgjemt kontor, derfor håper vi å få så mange innspill som mulig. Vi vet at det er mange som gjør en stor innsats for nordområdene både i Norge og internasjonalt, og de fortjener heder og ære for innsatsen, sier Mellemvik.

Internasjonal pris

Vinneren, som velges av en internasjonal komité, trenger ikke å komme nordfra, såkalte «søringer» er også kvalifisert.

- Nord-Norge er på mange måter et forbilde for andre arktiske regioner, på grunn av økonomisk vekst og god infrastruktur. Det er uten tvil mange gode lokale kandidater som kan løftes fram, sier Mellemvik.

Fristen for å nominere kandidater er 6. februar 2017. Les mer her.