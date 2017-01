Nå kommer kulda

Mens det har vært forholdsvis mildt i Vesterålen den siste tiden, vil temperaturene synke betraktelig de kommende dagene.

- Frem til torsdag blir det ganske kaldt i Vesterålen og Lofoten. Det startet tirsdag, med seks-syv minusgrader, før temperaturen faller ned mot 12-13 minusgrader i løpet av onsdagen. Men det varer ikke så veldig lenge. Til helga, fra sent torsdag/tidlig fredag, kommer det nemlig et lavtrykk som gjør at det blir mildere. Da vil temperaturene ligge på rundt to-tre plussgrader, forteller statsmeteorolog Ingrid Berntzen til VOL.

En del nedbør

I forbindelse med lavtrykket, som vil fortsette i helga, er det også ventet en del nedbør. Ifølge meteorologen er det ikke usannsynlig at den fører til at snøen forsvinner.

- Det er godt mulig at nedbøren, i tillegg til en del sønnavind, tar med seg snøen som ligger nå, understreker Berntzen.

Ifølge yr er det meldt oppholdsvær og temperaturer ned mot null grader frem til onsdag i neste uke. Så gjenstår det å se hvilken retning været går etter det.