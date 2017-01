Sterke fødselstall

VOL har tradisjonen tro vært på besøk på fødeavdelingen ved sykehuset i Vesterålen rett etter nyttår. Det er ennå ikke født noe nyttårsbarn, men det har til gjengjeld vært et rekordstort antall fødsler ved avdelingen.

- Ikke siden 1999 har det vært født så mange barn ved sykehuset i Vesterålen, bekrefter jordmor og avdelingsleder Lisa Jakobsen.

- Det er rolig akkurat nå, beretter hun. Lite tyder på hektisk aktivitet. Julestemningen er fortsatt tydelig på avdelingen.

- Det er en markant forskjell i antallet barn som er kommet til verden i fjor sammenliknet med året før. Vi hadde 327 levende fødte i 2015, mens vi i fjor hadde 361, opplyser Jakobsen. Det er en økning på hele 10,4 prosent.

Neppe trend

I 2015 ble det født 62 lofotbarn ved sykehuset, mens det i 2016 kom hele 102. Ifølge Jakobsen var fødeavdelingen ved sykehuset i Lofoten stengt i sommer, men det store antallet fødte lofotværinger sist år skriver seg ikke fra den perioden.

- Rene tilfeldigheter ser det ut til. Fødselstallene i 2016 for sykehuset i Vesterålen er de høyeste siden 1999, da det ble født 382 barn her. Det er ikke den generasjonen som er begynt å føde selv, så jeg har ingen gode forklaringer på hvorfor vi har hatt mange fødsler nå. Og der ser ikke ut til at vi får så mange fødte i 2017 som vi hadde sist år. Ifølge Jakobsen var det imidlertid ganske barnerike kull rundt OL i Lillehammer i 1994, og det kan være en mulig forklaring på gode fødselstall nå.

Gode forhold

Sykehuset i Vesterålens fødeavdeling er sertifisert «mor-barn-vennlig», og det betyr at man blant annet har god anledning til å gi særlig god oppfølging til ammehjelp, og til å gi spesielt god sørvis til de fødende og deres barn.

Avdelingen evalueres hvert år, og sertifiseringen baserer seg på hva avdelingen selv gjør, samt hvilke tilbakmelding de nybakte foreldre gir.