Ble skuffet over møtenei

- På vegne av Vesterålen regionråd vil jeg uttrykke skuffelse over at statssekretæren ikke ønsker å møte oss og lytte til våre innspill. Hålogalandsveien er svært viktig for hele regionen, skriver Aasvik i en epost.

- Har gjort god jobb

Hun understreker at vegvesenet har gjort en god jobb med å legge frem forslag til reguleringsplan for Hålogalandsvegen, men mener at det er for kort tid frem til høringsfristen 10.februar til å få en grundig behandling av regjeringens NTB-forslag før Stortingets behandling i juni

- Dersom Vesterålen skal kunne videreutvikle seg som sjømatregion, noe som er viktig for Norge, er vi helt og holdent avhengig av at Hålogalandsvegen blir utbedret raskest mulig og med byggestart i 2018, står det å lese i eposten.

-Bekymret

Aasvik og de øvrige ordførerne i Vesterålen, ønskker å gjennomgå og legge frem dokumentasjon på behovet for en raskest mulig byggestart for statssekretæren og vil samtidig uttrykke stor bekymring for strekningene som er falt utenfor og som ikke er med i NTP-perioden.

-Vi mener også at konsept 3 (ny kryssing av Tjeldsundet) bør vurderes videre, i henhold til fylkestinget i Nordlands vedtak 47/2012 « Høring Konseptvalgutredning KVU E10/RV85 Evenes – Sortland, skriver Aasvik.

-Har nok innspill

Samferdsledepartementet svarer slik på hvorfor de takket nei til møte:

Samferdselsministeren og øvrig politisk ledelse hadde møter om NTP både i departementet og lokalmiljøer på vårparten/forsommeren. Til disse møtene var det invitert representanter fra lokalpolitikk, næringsliv og interesseorganisasjoner. På basis av disse møtene kom det mange innspill til arbeidet med å utforme neste NTP som skal legges frem på ettervinteren 2017. I tillegg har departementet mottatt mange skriftlige innspill som også er lagt til grunn i dette arbeidet. På bakgrunn av dette takker Tom-Christer Nilsen nei til det møtet dere foreslår.