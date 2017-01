Bosatte 42 flyktninger i fjor

Kommunen kommer i løpet av 2017 til å bosette omtrent like mange flyktninger; 40 flyktninger, hvorav 5 mellom 15 og 18. Hadsel er bedt om å bosette også mindreårige under 15 år i 2017. Dette ønsker de imidlertid ikke, kommer det frem i et svarbrev som er gått til Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Årsaken er at kommunen per i dag ikke har en organisasjon som er rustet til å ta imot de aller yngste.