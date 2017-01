Prosjekterer Evenes-basen

Rett før julaften ble kontrakten signert. Nyhetstjenesten Samferdsel og infrastruktur melder at prosjekteringsoppdraget for kampflybasen på Evenes går til prosjekteringsgruppen NCR. Prosjekteringsgruppen NCR består av Nordic - Office of Architecture, COWI og Rambøll. Nettstedet skriver at fire aktører kvalifiserte og leverte tilbud i anbudsfasen, til rammeavtalen som rådgiver og prosjekterende innenfor bygg- og anleggsfag.

Forsvarsbygg skriver i tildelingsbrevet at NCR "fremstår som en klar vinner av konkurransen" og utdyper at prosjekteringsgruppen har tilbudt den beste kompetansen den nest laveste prisen.