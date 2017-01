Støre lover «balanse» i slaget om Lofoten

– Vi skal finne en balanse, det har vi klart før, sa Ap-lederen under konferansen Havrommets kraft om næringsutvikling i nord i Oslo onsdag.

Han vil ikke si noe om hva han tror Ap vil gå inn for under landsmøtet i april, men slår fast at beslutningene som fattes må basere seg på kunnskap.

– Geologi, sameksistens med andre næringer og miljøkrav må tas på alvor. Og de varierer langs vår lange kyst. Hvis vi bruker den faglige veien så er det mulig å finne en løsning, sier Støre.

Under en debatt med statsminister Erna Solberg (H) ble han spurt av ordstyrer Terje Svabø om han har kontroll over Lofoten-debatten i Arbeiderpartiet.

– Jeg har kontroll på debatten, fordi den debatten går. Landsmøtet er i slutten av april. Du kan ikke gå inn som partileder å si: Det blir sånn. Teknikken vi må bruke er demokrati, kunnskap og debatt, sa Støre.