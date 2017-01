- Det er fortsatt for mange som kjører med for stor risiko

- Selv om de aller fleste er "besteborgere" i trafikken er det fortsatt for mange som kjører med for stor risiko – for fort, i ruspåvirket tilstand, uten bilbelte og med for stort fokus på mobilen, sier UP-sjef for region Nord, Geir Marthinsen i en pressemelding.

Tallet på førerkortbeslag i forbindelse med rus, har gått opp i Nordland. Mens det i 2015 var 100 tilfeller, var det i fjor, 143. Det ble skrevet ut 978 gebyr i 2016, mot 727 året før. Totalt ble det beslaglagt 446, som er 12 flere enn foregående år.

Marthinsen understreker at UPs mulighet til å avsløre rusførere nå er styrket som følge av at politiet har såkalte indikasjonsinstrument som kan påvise bruk av legemidler og illegale stoffer.

- Dette har bidratt til at vi har avslørt langt flere rusførere i 2016 sammenlignet med tidligere år, sier Marthinsen i pressemeldingen.

UP-distrikt 5 - Nordland, Troms og Finnmark

Førerkortbeslag År Pågripelser Forenklede forelegg Gebyrer Fart Rus Annet (adferd) Totalt beslag 2015 255 10852 1839 743 100(173)* 56 899 2016 323 12292 1910 773 143(284*) 65 981

(*tall i parentes er antall rusførere totalt sett – inkl rusførere med lavpromille og uten førerkort)

Nordland

Førerkortbeslag År Pågripelser Forenklede forelegg Gebyrer Fart Rus Annet (adferd) Totalt beslag 2015 100 4609 727 378 38(59)* 30 446 2016 169 5446 978 316 74(136*) 44 434

(*tall i parentes er antall rusførere totalt sett – inkl rusførere med lavpromille og uten førerkort)