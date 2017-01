Noen programerklæringer har han ikke på dagen hvor det ble kjent at Torry Pedersen (59) går av som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i VG.

Vesteråling blir VG-redaktør Gard Steiro fra Sortland tar over.

– Jeg mener at det viktigste jeg kan bidra til er å fortsette å satse på journalistikken. Uansett hvordan mediene endrer seg, er det det som blir avgjørende; å klare å levere god nok journalistikk og relevant nok journalistikk. Det er jeg fast bestemt på at vi skal klare, sier Steiro.

Han kom over fjellene for 15 måneder siden fra jobben som sjefredaktør i Bergens Tidende. Men kronprinstiden varte altså ikke lenge.

-Stort ansvar

På et hasteinnkalt allmøte onsdag fikk de ansatte vite at han overtar toppjobben i VG. Det eneste lille forvarselet vi fikk var at Steiro hadde tatt på seg dressen.

– Hva tenkte du da du ble spurt?

– At det er et stort ansvar, en enorm mulighet og et privilegium. Så tenkte jeg at jeg synes det er et tap både personlig og for VG nå når Torry slutter. Han har vært en viktig sjef for VG og personlig en mann jeg har lært veldig mye av.

– Ser du for deg noen spesielle satsingsområder?

– Det jeg har jobbet med det siste året kommer jeg til å fortsette med. Jeg mener vi må styrke vår journalistiske slagkraft. Vi må både klare å levere godt på løpende nyheter og være raskest ute, men så er vi nødt til å klare å sette dagsordenen enda oftere enn vi gjør i dag, sier Steiro.

Ingen nedbemanningsplaner

Han forteller at det ikke er planer om noen nye nedbemanninger nå.

– Nei, det er ingen planer om det i VG. Men det er umulig å gi noen garantier om dette i den verden vi nå lever i.

I fjor la VG ned lokalkontorene og nedbemannet med rundt 40 årsverk.

Men omstrukturering er kommet for å bli.

– Det blir kontinuerlig endring akkurat slik det har vært de siste årene. Det kommer bare til å fortsette og endringstakten vil nok, tror jeg, bare måtte øke fordi endringene rundt oss skjer så raskt, sier Steiro.

Optmistisk

Tross mørke skyer på mediehimmelen virker han ganske så optimistisk på VGs vegne.

– Akkurat nå ser det jo relativt lyst ut, synes jeg. Men både VG og alle andre medier står jo overfor helt fundamentale store utfordringer.

Klar for større oppgaver Gard Steiro blir regnet som en Norges mest kompetente medieledere og får applaus hvor en han går. Han er likevel svært ydmyk når han senere i høst tiltrer som nyhetsredaktør i VG.

Steiro mener det ville vært uklokt av ham å varsle en kursendring når VG går bedre enn de aller fleste medier i Norge. Dessuten er det mye han skal sette seg inn i de neste ukene.

Enn så lenge fortsetter VGs nye toppsjef pendlingen mellom Oslo og Bergen hvor han har kone og tre barn.