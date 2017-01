Per Sandberg vil eksportere enda mer sjømat til EU

I fjor solgte Norge sjømat til utlandet for 91,6 milliarder kroner, viser tall fra Sjømatrådet som ble lagt fram i dag, skriver NRK Nordland.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget mener tallene viser hvilke muligheter som finnes for norsk sjømat. Samtidig understreker han at det finnes utfordringer for at veksten skal fortsette.

– EU er vårt viktigste marked. Men dessverre er det slik at vi møter på en del tollbarrierer. De må vi få bort. Vi ønsker en fullstendig tollfri adgang for våre produkter, sier Ingebrigtsen til NRK Nordland.

Stiller krav

Ifølge Fiskeriminister Per Sandberg arbeider regjeringen med å styrke sjømatens posisjon inn mot EU, men understreker at det ikke er en videre enkel oppgave.

– Det er noen utfordringer. I forhandlingene stiller EU selvsagt krav om gjenytelser – for eksempel på andre områder som landbruk – for å gi oss bedre vilkår innenfor sjømat, sier han til NRK Nordland.

Vil ha større produksjon

Sandberg mener at Norge nå må produsere større volum med sjømat, for å kunne dekke etterspørselen. Han mener to faktorer må være på plass for videre vekst, nemlig nytt vekstregime og ny teknologi. I tillegg trekker han frem hvitfisken som et eksempel der potensialet er stort.

– Mer av fisken må på land, hele fisken må utnyttes. Produktutvikling og mer foredling i Norge, slik at man kan selge nye kvalitetsprodukter fra norsk sjømat inn i ulike markeder, sier han til NRK Nordland.