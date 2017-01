Stadig flere saker havner i konfliktrådet

Totalt økte antall saker fra 143 i 2015 til 187 i 2016. Det er en økning på 44 saker.

I alt har 231 påklagede vært i Konfliktrådet i midtre Hålogaland i 2016. Antall personer fordeler seg på 66 kvinner og 165 menn. Flest er i alderen 15 til 18 år.

Mange volddsaker

Det var 48 voldssaker i fjor. Slike saker utgjør dermed en fjerdedel av sakene, melder konfliktrådet i en pressemelding.

– Nærmiljøkonflikter, eller såkalte nabokonflikter dominerer også sakskategorien med 30 behandlede saker i 2016, som er nesten en dobling fra året før (17 saker i 2015). Tett fulgt av saker med skadeverk og trusler med henholdsvis 28 og 23 behandlede saker i 2016, heter det videre i pressemeldingen.

– Voldssakene handler om alt fra slagsmål på byen til vold i nære relasjoner. Ofte er skaden snakk om en blåveis, men det kan også dreie seg om alvorlige skader, sier Johansen.

Mobbesaker

Også mobbesaker kan havne i konfliktrådet. De samles under begrepene trusler og krenkelser.

– Vi hadde 33 slike saker i fjor og mobbesaker er en stor del av disse sakene, sier Johansen.

Nabokrangel om det meste

Konfliktrådet i Midtre Hålogaland behandlet 30 saker i kategorien nærmiljøkonflikter. De fleste av disse sakene er såkalte nabokrangler.

I 2015 var det 17 slike saker. Om det skyldes av vi krangler mer eller at flere er blitt klar over konfliktrådet sier ikke statistikken noe om.

– Naboer krangler om mange ting. Det kan være snømåking, trær, plenklippere, gjerder, eiendomsgrenser, hunder som bjeffer eller rydding utenfor husene, sier Johansen.

Ungdomsstraff

I pressemeldingen opplyses det at 1 ungdom fikk ungdomsstraff i 2016, mens åtte fikk såkalt ungdomsoppfølging.

– Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15-18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Reaksjonene består av et ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer, heter det i pressemeldingen.

– Alternativet er fengsel

– Dersom du får ungdomsstraff, så er alternativet fengsel. Ungdomsoppfølging er en mildere form for reaksjon. Ungdomsstraff betyr at man skal møte den man har fornærmet og forsøke å gjøre ting godt igjen. Man får tett oppfølging og man kan bli pålagt å gjøre endringer i livet. Det kan være at man må levere urinprøve for å vise at man holder seg unna rusmidler, eller at man må bytte vennekrets. Ungdomsstraff medfører månedlige oppfølgingsmøter, sier Johansen.

Han sier at det ikke er alle ungdommer (mellom 15 og 18) som får denne muligheten.

– Det går en grense når det gjelder alvorlighetsgrad, for eksempel voldtekt. Men vi ønsker ikke å ha barn i fengsel. Derfor har vi ungdomsstraff, sier Johansen.

– 90 prosent løses

Johansen sier at folk er fornøyd med å løse saker i konfliktrådet.

– Rundt 90 prosent av sakene som havner i konfliktrådet blir løst. Konfliktrådet er frivillig, så når sakene kommer hit, er partene innstilt på å finne en løsning. Folk sier at de er fornøyd med denne måten å løse konflikter på. Ofte er det tøft å møte den man krangler med eller har slått, men etterpå blir det bedre. I noen saker, tør ikke folk gå ut av redsel for å møte den andre parten. Det blir bedre etter et møte i konfliktrådet, sier Johansen.

– Konflikter kan også være bra, og skaper fremgang dersom man kan håndtere dem riktig, sier Johansen.