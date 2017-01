Ingen skadde i utforkjøring

- Vi har fått melding fra Mercedes Callcenter i Barcelona om ei trafikkulykke på Lilandsveien. Opplysningene går ut på at en bil med to personer skal ha kjørt av veien og at de trenger assiatanse fra politi og ambulanse, opplyste Jan Erik Solheim ved operasjonssentralen i Nordland politidistrikt ovenfor VOL.

Da politi og ambulanse kom til stedet ble det raskt fastslått at det ikke dreide seg om en alvorlig ulykke.

- Ingen personskade og små materielle skader. Bilen sklidd av veien på grunn av at det er ekstremt glatt.