Felles for dem alle, er at de har navn med muslimsk eller arabisk opprinnelse.

I 2017 er 10 nye navn tatt inn i navnedagsrekken. Det er Almanakkforlaget som lager oversikten over navnedager.

– Navnedager har vært brukt i almanakker i Sverige, Finland og Norge fra lang tid tilbake. Sverige og Finland har det fortsatt. Norge sluttet med å ha navnedager i Almanakken i 1911, skriver Almanakkforlaget på sin nettside.

Man skriver videre at forlaget tok opp igjen skikken i 1988. Med hjelp fra Universitetet i Oslo ble navnedagsrekken opprettet og den vedlikeholdes jevnlig.

Navnedagsrekken inneholder nesten 900 navn, fordelt med omtrent halvparten hver på menn og kvinner.

Minst 450

– Navnene er valgt ut på bakgrunn av frekvens. Alle navn i kalenderen må ha minst 450, så det er valgt ut fra listene til Statistisk sentralbyrå. Det er også gjort enklete tilpasninger, slik at det er omtrent like mange navn fra hvert kjønn, sier Solveig Wikstrøm til NRK. Hun er fagansvarlig for navnedagskalenderen ved Universitetet i Oslo.

De nye navnene

Det flerkulturelle nettstedet Utrop.no og NRK har laget denne oversikten over de nye navnedagene.

6. januar – Aisha, 725 bærere. Navnedag med Aslaug og Åslaug.

16. januar – Hassan, 1206 bærere. Navnedag med Hilmar og Hjalmar.

2. februar – Omar, 1252 bærere. Navnedag sammen med Jostein og Jomar.

18. februar – Fatima, 1268 bærere. Navnedag sammen med Frode og Frøydis.

7. mars – Ali, 3258 bærere. Navnedag sammen med Are og Arild.

16. april – Mohammad, 4119 bærere. Navnedag sammen med Magnus og Mons. Alternative former: Mohamed (3055 bærere), Mohammed (2478 bærere), Muhammad (1601 bærere).

16. mai – Samira, 498 bærere. Navnedag sammen med Sara og Siren.

21. juni – Ahmed, 2486 bærere. Navnedag sammen med Agnar og Annar. Alternativ form: Ahmad (1114 bærere).

10. juli – Amina, 1127 bærere. Navnedag sammen Anita og Anja.

8. august – Yasmin, 555 bærere. Navnedag sammen med Evy og Yvonne.

Vesterålen

Vesterålen Online har fått Statistisk sentralbyrå til å lage en oversikt over hvor mange vesterålinger det er som nå kan feire navnedag for første gang.

Oversikten er basert på folketallet per 1. januar 2016.

Samira 5 Amina 4 Yasmin 4 Hassan 9 Ali 12 Mohammad 8 Mohamed 17 Mohammed 10 Ahmed 11 Ahmad 6

Når det gjelder navnene Aisha, Fatima, Omar og Muhammad er det mindre enn fire personer i Vesterålen som har disse navnene og da oppgir ikke SSB tall.